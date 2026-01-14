Madonna a Sanremo? Tutta la verità: ecco cosa dice Carlo Conti

Francesco Fredella

14 gennaio 2026, ore 16:00

"Per me è un momento di divertimento, mentre tutti sono in tensione, io mi scambio messaggi nella chat con Panariello e Pieraccioni", dice il conduttore e direttore artistico di Sanremo

Madonna non sarà al Festival di Sanremo. A dirlo è Carlo Conti, che interviene alla Scuola di Giornalismo di Perugia durante il seminario sulla kermesse canora (in programma a febbraio). 

"Credo sia abbastanza impossibile che Madonna possa venire al festival di Sanremo - ha detto Conti, parlando agli allievi del master - si è creato questo cortocircuito perché Madonna ha cantato 'La bambola' di Patty Pravo, che è una delle artiste in gara. Ma non credo sia percorribile questa strada''.

A fare le domande al direttore artistico e conduttore sono i praticanti della Scuola di Perugia. Carlo Conti racconta il Festival che sta preparando. E dice:

"E' una macchina a ciclo continuo, in cui la preparazione comincia il giorno dopo la chiusura del festival precedente'. Per me è un momento di divertimento, mentre tutti sono in tensione, io mi scambio messaggi nella chat con Panariello e Pieraccioni'.

LAURA PAUSINI CONDUTTRICE CON CARLO CONTI AL FESTIVAL

Il grande ritorno di Laura Pausini a Sanremo. Qualche giorno fa, al Tg1, il conduttore ha annunciato la presenza della cantante - al suo fianco come conduttrice - per tutte le serate del Festival. "Ho capito che aveva una gran voglia di farlo, di mettersi in gioco e di divertirsi con me", dice Conti. "Laura è molto spontanea, se riusciremo a tirar fuori questa sua caratteristica, lavorando molto sull'improvvisazione, senza nulla di scritto, sarà una chiave vincente''.

IL RUOLO DELLA RADIO A SANREMO

Carlo Conti a Perugia, one to one, con gli studenti dice qual è la sua più grande soddisfazione. "Finito il festival, salgo in macchina e accendo la radio, dove trasmettono le canzoni di Sanremo''. E la radio, da sempre, è il mezzo per antonomasia con cui tutta l'Italia - e non solo - ascolta le canzoni del Festival. 

LEGGI ANCHE - Carlo Conti a RTL 102.5: “Pochi big e tanti emergenti? La forza di Sanremo è mischiare, pensate a Lucio Corsi l’anno scorso. Poi contano le canzoni”

