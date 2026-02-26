Fine settimana all'insegna degli scioperi nei trasporti: voli a rischio oggi, domani e sabato, i treni

Redazione Web

26 febbraio 2026, ore 08:00

Diverse agitazioni proclamate dalle sigle sindacali delle compagnie aeree Ita, EasyJet e Vueling rischiano di creare disagi al traffico aereo. Treni a rischio domani e sabato

Fine settimana lungo e difficoltoso per chi dovrà prendere un treno o un aereo. Il personale delle principali compagnie aeree incrocia le braccia per 24 ore, per la concomitanza di diverse agitazioni proclamate dalle sigle di categoria: voli a rischio per Ita, EasyJet e Vueling. La principale compagnia nazionale ha già annunciato la cancellazione di oltre il 50% dei voli previsti per il 26 febbraio, con possibili effetti a catena anche il giorno prima e dopo. "A seguito della proclamazione di azioni di sciopero che coinvolgono il settore del trasporto aereo in Italia previste per la giornata di giovedì 26 febbraio della durata di 24 ore, Ita Airways si è vista costretta a cancellare circa il 55% del proprio operativo previsto per il 26 febbraio e alcuni voli nelle giornate del 25 e del 27 febbraio", si legge sul sito di Ita, dove è possibile consultare l'elenco dei voli cancellati. Mentre Enac ricorda quali sono i voli assicurati. Si tratta di un’agitazione che era stata indetta per il 16 febbraio e posticipata di dieci giorni quindi dopo le Olimpiadi Milano Cortina per la precettazione del ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

GIOVEDI' DI PASSIONE PER CHI VOLA

Sciopero oggi di 24 ore nel settore aereo. A incrociare le braccia saranno i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell'indotto aeroporti. Sarà interessato, fino a 24 ore, il personale sia di terra che di volo delle principali compagnie aeree come Ita Airways, easyJet e Vueling. Non mancheranno i presidi dei sindacati, a Roma Fiumicino Milano Linate e Malpensa e Napoli dalle 10 alle 16.

TRENI A RISCHIO NEL WEEKEND

Da domani poi lo sciopero interesserà il settore ferroviario che coinvolge Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord: Sul sito di Trenitalia è disponibile comunque la lista dei treni garantiti anche durante lo sciopero. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono assicurati i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

Aerei
Disagi
Sciopero
Trasporti
Treni

