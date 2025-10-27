Fiorenzuola d'Arda: accoltellato su una panchina, è in prognosi riservata, lo ha colpito l'ex della fidanzata

Lotta ancora tra la vita e la morte il giovane di 32 anni che è stato accoltellato ripetutamente mentre si trovava su una panchina a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza. È stato sottoposto ieri sera a un delicato intervento chirurgico e al momento le sue condizioni restano gravi, stazionarie, ricoverato all'ospedale di Parma. Sul caso continuano le indagini dei carabinieri che hanno sequestrato il coltello da cucina usato dall'aggressore.

Dinamica da chiarire

La vittima stava attendendo la sua fidanzata ma è arrivato, al suo posto, l’ex marito della donna che lo ha accoltellato ripetutamente. Secondo gli inquirenti, il movente sarebbe collegabile alla gelosia. Poi l'aggressore, un cittadino ucraino ( anche la fidanzata della vittima è dell'Europa dell'Est), si è dato alla fuga in auto e sarebbe tolto la vita, dando fuoco alla vettura. Che è stata ritrovata carbonizzata in una località poco distante dall’aggressione. Per stabilire con certezza le generalità del corpo carbonizzato nell'abitacolo serviranno tuttavia analisi e autopsia che saranno effettuate nei prossimi giorni.





Molti dubbi da sciogliere, anche sull'identità della vittima

Resta peraltro un mistero l’identità della vitima: il 32enne avrebbe dichiarato nei primi momenti di essere residente a Como e di essere un pilota dell'Aeronautica militare, di stanza in una base in Veneto. Almeno quest'ultimo elemento, però, non ha trovato riscontro nelle successive verifiche dei carabinieri e lo stesso corpo militare ne ha smentito l'appartenenza.

