Fiorenzuola d'Arda: accoltellato su una panchina, è in prognosi riservata, lo ha colpito l'ex della fidanzata

Fiorenzuola d'Arda: accoltellato su una panchina, è in prognosi riservata, lo ha colpito l'ex della fidanzata

Fiorenzuola d'Arda: accoltellato su una panchina, è in prognosi riservata, lo ha colpito l'ex della fidanzata Photo Credit: ANSAFoto.it

Redazione Web

27 ottobre 2025, ore 16:00

Si indaga sul grave episodio: l'uomo ridotto in fin di vita è un 32 enne, aspettava la fidanzata, è arrivato l'ex della donna e lo ha accoltellato. L'aggressore si sarebbe ucciso dopo una fuga. L'auto trovata carbonizzata

Lotta ancora tra la vita e la morte il giovane di 32 anni che è stato accoltellato ripetutamente mentre si trovava su una panchina a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza. È stato sottoposto ieri sera a un delicato intervento chirurgico e al momento le sue condizioni restano gravi, stazionarie, ricoverato all'ospedale di Parma. Sul caso continuano le indagini dei carabinieri che hanno sequestrato il coltello da cucina usato dall'aggressore.

Dinamica da chiarire

La vittima stava attendendo la sua fidanzata ma è arrivato, al suo posto,  l’ex marito della donna che lo ha accoltellato ripetutamente. Secondo gli inquirenti, il movente sarebbe collegabile alla gelosia. Poi l'aggressore,  un cittadino ucraino ( anche la fidanzata della vittima è dell'Europa dell'Est), si è dato alla fuga in auto e sarebbe tolto la vita, dando fuoco alla vettura. Che è stata ritrovata carbonizzata in una località poco distante dall’aggressione. Per stabilire con certezza le generalità del corpo carbonizzato nell'abitacolo serviranno tuttavia analisi e autopsia che saranno effettuate nei prossimi giorni. 


Molti dubbi da sciogliere, anche sull'identità della vittima

Resta peraltro un mistero l’identità della vitima: il 32enne avrebbe dichiarato nei primi momenti di essere residente a Como e di essere un pilota dell'Aeronautica militare, di stanza in una base in Veneto. Almeno quest'ultimo elemento, però, non ha trovato riscontro nelle successive verifiche dei carabinieri e lo stesso corpo militare ne ha smentito l'appartenenza.

Argomenti

coltello
cronacanera
Fiorenzuolad'Arda

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Torna Halloween: la 'zucca economy' vale 30 milioni. Ecco di cosa si tratta

    Torna Halloween: la 'zucca economy' vale 30 milioni. Ecco di cosa si tratta

  • Al via il nuovo progetto di Radiofreccia: nasce Radiofreccia Rock Campus

    Al via il nuovo progetto di Radiofreccia: nasce Radiofreccia Rock Campus

  • Il giallo di Garlasco, attesa per le perizie, da sciogliere il nodo dell'orario della morte di Chiara Poggi

    Il giallo di Garlasco, attesa per le perizie, da sciogliere il nodo dell'orario della morte di Chiara Poggi

  • Serie A, Juventus ko, vince la Lazio 1-0. Roma in testa, altro pareggio per Fiorentina e Verona. 3 punti per il Torino

    Serie A, Juventus ko, vince la Lazio 1-0. Roma in testa, altro pareggio per Fiorentina e Verona. 3 punti per il Torino

  • In Sardegna un’auto con 5 giovani cade da un ponte, muore un 25enne

    In Sardegna un’auto con 5 giovani cade da un ponte, muore un 25enne

  • Serie A, Napoli-Inter 3.1, Udinese-Lecce 3-2, Parma-Como 0-0, Cremonese-Atalanta 1-1

    Serie A, Napoli-Inter 3.1, Udinese-Lecce 3-2, Parma-Como 0-0, Cremonese-Atalanta 1-1

  • Roma, turista giapponese cade dal muro all'esterno del Pantheon e muore

    Roma, turista giapponese cade dal muro all'esterno del Pantheon e muore

  • Omicidio di Collegno: un uomo interrogato per ore, perquisita la sua abitazione nei pressi della via dell'uccisione

    Omicidio di Collegno: un uomo interrogato per ore, perquisita la sua abitazione nei pressi della via dell'uccisione

  • Tiziano Ferro presenta il nuovo album “Sono Un Grande” a RTL 102.5

    Tiziano Ferro presenta il nuovo album “Sono Un Grande” a RTL 102.5

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione su RTL 102.5 “primo caffè” di Alessio Bernabei, “Attacchi di panico” di Charlie Charles e BLANCO, “Più veloce della luna” di Matteo Bocelli, “Secrets” di Miley Cyrus feat. Lindsey Buckingham e Mi

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione su RTL 102.5 “primo caffè” di Alessio Bernabei, “Attacchi di panico” di Charlie Charles e BLANCO, “Più veloce della luna” di Matteo Bocelli, “Secrets” di Miley Cyrus feat. Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood e “Fingo&Spingo” di Tiziano Ferro

Uccide la moglie e un figlio, preso dopo la fuga. In gravi condizioni l'altra figlia

Uccide la moglie e un figlio, preso dopo la fuga. In gravi condizioni l'altra figlia

L'uomo fermato avrebbe colpito i figli con pietre e una bottiglia di vetro, non è chiaro se l’aggressione sia avvenuta mentre erano in casa o durante la fuga

Omicidio a Perugia, 23enne ucciso in piena notte con una coltellata all'interno di un parcheggio

Omicidio a Perugia, 23enne ucciso in piena notte con una coltellata all'interno di un parcheggio

Indaga la polizia per trovare il responsabile. Discussione nata all'interno di un locale

Aereo scomparso dai radar nella zona del Parco del Circeo, morti i due militari che erano a bordo

Aereo scomparso dai radar nella zona del Parco del Circeo, morti i due militari che erano a bordo

Il velivolo faceva parte del 70esimo Stormo di Latina dell'Aeronautica militare, impegnato in un volo d'addestramento, ignote le cause per cui è precipitato