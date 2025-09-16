Fmi avverte, Italia resiliente ma a rischio, servono riforme e più crescita per ridurre il debito

Fmi avverte, Italia resiliente ma a rischio, servono riforme e più crescita per ridurre il debito

Fmi avverte, Italia resiliente ma a rischio, servono riforme e più crescita per ridurre il debito Photo Credit: ANSA / MAST IRHAM /JI

Redazione Web

16 settembre 2025, ore 08:00

Il Fondo Monetario invita l’Italia ad accelerare sulle riforme, aumentare produttività e lavoro femminile e puntare a un avanzo primario del 3% entro il 2027

L’Italia si trova in un momento cruciale per la propria economia: da un lato riesce a reggere meglio del previsto alle turbolenze globali, dall’altro deve affrontare sfide strutturali che rischiano di frenare la crescita futura. È questa l’analisi tracciata dal Fondo Monetario Internazionale, che ha esaminato lo stato delle finanze pubbliche e le prospettive di sviluppo del Paese, mettendo in luce sia i progressi compiuti sia le criticità ancora irrisolte.

ITALIA RESILIENTE MA A RISCHIO

Secondo Lone Christiansen, responsabile della missione Fmi per l’Italia, il Paese ha dimostrato una “resilienza notevole” grazie agli investimenti e all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tuttavia, le prospettive di medio periodo non sono esenti da rischi. Il debito pubblico rimane elevato e, con i tassi di interesse destinati a superare il ritmo della crescita economica, il peso sul bilancio statale è destinato a salire. A ciò si aggiunge la sfida dell’invecchiamento della popolazione, che esercita una pressione crescente su spesa sanitaria e pensionistica. Il Fmi invita quindi l’Italia a rafforzare il consolidamento fiscale oltre le misure già previste dal governo. L’avanzo primario registrato lo scorso anno, pari allo 0,4% del Pil, rappresenta un buon segnale, ma non sufficiente: l’obiettivo indicato è arrivare al 3% entro il 2027. Raggiungerlo, secondo l’istituto di Washington, consentirebbe non solo di ridurre il debito ma anche di accrescere la fiducia dei mercati internazionali. Per centrare tale obiettivo, il Fondo suggerisce di agire su più fronti: rafforzare la lotta all’evasione, ridurre le agevolazioni fiscali meno efficaci ed eliminare il regime forfettario considerato troppo favorevole per alcune categorie di lavoratori autonomi. Allo stesso tempo, limitare l’uso delle garanzie pubbliche contribuirebbe a rendere più solido il sistema e meno vulnerabile agli shock.

L'ALTRO PUNTO CENTRALE

Un altro punto centrale riguarda la produttività e la forza lavoro. La riduzione delle persone in età lavorativa impone strategie mirate: favorire la partecipazione femminile, investire sul capitale umano e incentivare l’adozione di nuove tecnologie. Secondo le stime Fmi, un pacchetto di riforme in questa direzione potrebbe aumentare la crescita annua dello 0,1-0,4% tra il 2025 e il 2026. Infine, viene sottolineata la difficoltà delle imprese italiane ad espandersi e innovare, anche a causa della frammentazione del mercato europeo. Per questo l’istituto ritiene fondamentale rafforzare l’integrazione economica e finanziaria a livello Ue, così da amplificare i benefici delle politiche nazionali.

Argomenti

economia
fmi
fondo monetario internazionale
italia

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Il sindaco di Milano Beppe Sala a RTL 102.5, San Siro: “Accordo trovato, domani delibera in giunta”

    Il sindaco di Milano Beppe Sala a RTL 102.5, San Siro: “Accordo trovato, domani delibera in giunta”

  • Israele entra a Gaza City, i carri armati israeliani avanzano, esplosioni e civili in fuga

    Israele entra a Gaza City, i carri armati israeliani avanzano, esplosioni e civili in fuga

  • Paolo 15 anni suicida dopo una vita da bullizzato, si è impiccato il giorno n cui doveva tornare a scuola

    Paolo 15 anni suicida dopo una vita da bullizzato, si è impiccato il giorno n cui doveva tornare a scuola

  • Laura Pausini a RTL 102.5: “Non vedo l’ora che esca ‘Io canto 2’, anche perché questo mi permetterà di stare ancora di più in tour”

    Laura Pausini a RTL 102.5: “Non vedo l’ora che esca ‘Io canto 2’, anche perché questo mi permetterà di stare ancora di più in tour”

  • Processo Chiara Petrolini, mostrata la foto di uno dei due neonati. Lei lascia l'aula

    Processo Chiara Petrolini, mostrata la foto di uno dei due neonati. Lei lascia l'aula

  • Droni ucraini colpiscono nell’area di leningrado una delle più grandi raffinerie russe

    Droni ucraini colpiscono nell’area di leningrado una delle più grandi raffinerie russe

  • Rubio in Israele in missione diplomatica tra raid il israeliano contro Hamas e le tensioni sulla Cisgiordania

    Rubio in Israele in missione diplomatica tra raid il israeliano contro Hamas e le tensioni sulla Cisgiordania

  • La Flotilla per Gaza salpa da Augusta, 45 barche e 600 persone in missione umanitaria

    La Flotilla per Gaza salpa da Augusta, 45 barche e 600 persone in missione umanitaria

  • Serie A, Juventus-Inter 4-3, Fiorentina-Napoli 1-3, Cagliari-Parma 2-0

    Serie A, Juventus-Inter 4-3, Fiorentina-Napoli 1-3, Cagliari-Parma 2-0

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana sulla prima radio d’Italia “Senza Una Stupida Storia” di Achille Lauro, “Talk To Me” di Damiano David feat. Tyla & Nile Rodgers, “Camera” di Ed Sheeran, “LA MIA STORIA TRA LE DITA” di Laura Pausini e “Lasciam

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana sulla prima radio d’Italia “Senza Una Stupida Storia” di Achille Lauro, “Talk To Me” di Damiano David feat. Tyla & Nile Rodgers, “Camera” di Ed Sheeran, “LA MIA STORIA TRA LE DITA” di Laura Pausini e “Lasciamene un po’ ” di Tommaso Paradiso

Forza Italia, apre il cantiere per rafforzare il centro, porte aperte a Calenda e al suo partito Azione

Forza Italia, apre il cantiere per rafforzare il centro, porte aperte a Calenda e al suo partito Azione

Prove di dialogo ad 'Azzurra libertà', la kermesse dei giovani 'azzurri' in programma a San Benedetto del Tronto il 12,13 e 14 settembre. Appuntamento che ha già raggiunto "il sold out" con una quota partecipativa di 1300 ragazzi provenienti da tutta Italia

Mattarella a Cernobbio: l’Europa chiave di pace e diritti, forza contro autoritarismi globali

Mattarella a Cernobbio: l’Europa chiave di pace e diritti, forza contro autoritarismi globali

Il Capo dello Stato sottolinea il ruolo centrale dell’Europa nel difendere democrazia, diritti e cooperazione internazionale, richiamando imprese, lavoratori e governi.

Paolo 15 anni suicida dopo una vita da bullizzato, si è impiccato il giorno n cui doveva tornare a scuola

Paolo 15 anni suicida dopo una vita da bullizzato, si è impiccato il giorno n cui doveva tornare a scuola

lo chiamavano Paoletta perchè portava ii capelli lunghi a caschetto, il fatto è successo in provincia di Latina, la procura di Cassino apre una inchiesta sulle due ultime scuole