Forbes, Giorgia Meloni è la quarta donna più influente al mondo. Dopo di lei Taylor Swift

Giorgia Meloni è la quarta donna più influente al mondo. A dirlo è la classifica di Forbes, che per il 20esimo anno consecutivo stila la lista delle 100 donne più potenti al mondo. Al primo posto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, seguita dalla presidente della BCE Christine Lagarde e la vice presidente degli Stati Uniti Kamala Harris. Al quinto posto Taylor Swift.

GIORGIA MELONI, UNICA DONNA A GUIDA DI UN PAESE G20

Già la scorsa settimana Meloni si era conquistata un posto di rilievo tra i 28 politici più influenti secondo il magazine statunitense Politico, in compagnia del polacco Donald Tusk e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Il 22 ottobre 2022 Meloni ha assunto il ruolo di primo ministro italiano, diventando la prima donna nella storia a ricoprirlo. La premier è anche il presidente del partito di destra Fratelli d'Italia da marzo 2014”, scrive Forbes consegnando il quarto posto in classifica alla premier italiana e ricordando come Giorgia Meloni sia l’unica donna alla guida di un paese del G20. “Pensa come siam messi…”, così la Presidente del Consiglio ha scherzosamente commentato ai microfoni di RTL 102.5 il suo posto nella Top 5. Sono quattro i parametri con cui ogni anno viene stilata la classifica della rivista economica: denaro, influenza media, impatto e ambito di riferimento. L’altra italiana nella top 100 è Margherita della Valle, CEO di Vodafone, che conquista il 42esimo posto. Sul podio Ursula von der Leyen, Christine Lagarde e Kamala Harris.