Spari contro Donald Trump, il tycoon sanguinava dall'orecchio ma ha alzato pugno prima di essere portato via dal secret service

Donald Trump è rimasto ferito ad un orecchio dopo l’esplosione di una serie di colpi d’arma da fuoco. Il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti era sul palco di un comizio in corso in Pennsylvania quando si sono uditi gli spari e il Tycoon ha portato la sua mano all’orecchio destro, sul volto una smorfia di dolore. Trump si è accasciato a terra, su di lui sono piombati facendogli scudo gli uomini del secret service tra le urla dei sostenitori dell’ex presidente. The Donald è apparso ferito e sanguinante ma tutto sommato in buone condizioni quando gli agenti lo hanno aiutato a rialzarsi. Rapidamente è scattata l’evacuazione, Trump è stato circondato e portato al suv ed ha sollevato un pugno al cielo prima di entrare nel veicolo mentre la folla lo salutava con grida di incoraggiamento ma era anche in preda al panico per gli spari uditi. I media americani parlano di rumori simili a quelli di spari. Il luogo dove tutto è accaduto è stato definito 'scena del crimine'. Lo stesso Trump, in un comunicato stringatissimo, ha affermato di stare bene e che al momento viene curato in un centro medico.

COMIZIO EVACUATO, ALLONTANATA LA STAMPA

Il Secret Service a Butler, in Pennsylvania, sta facendo allontanare la stampa dal comizio dove poco fa Donald Trump è stato colpito mentre parlava. La zona è stata dichiarata "scena del crimine".