Morte di Papa Francesco, mercoledì la traslazione della salma nella basilica di San Pietro

La traslazione della salma di Papa Franecso nella Basilica Vaticana, per l'omaggio di tutti i fedeli, potrebbe avvenire mercoledì mattina secondo le modalità che verranno stabilite e comunicate domani, a seguito della prima Congregazione dei Cardinali. E' quanto ha fatto sapere il direttore della sala stampa, Matteo Bruni. Il rito della constatazione della morte di Papa Francesco e della deposizione della salma nella bara, che avverrà stasera alle ore 20, non sarà rilanciato in diretta. Dovrebbero essere fornire delle foto solo a rito avvenuto, in base a quanto si è appreso dalla stessa fonte.