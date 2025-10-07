Formentera: Luisa Asteggiano, la 45enne di Bra, trovata morta in casa non è stata uccisa, libero il compagno

Maria Paola Raiola

07 ottobre 2025, ore 16:00

Ivan Sauna, il compagno 51enne di Luisa Asteggiano, l'italiana di 45 anni ritrovata senza vita in casa, domenica, è stato scarcerato, lo riferiscono i legali dell'uomo. La donna è morta per cause naturali

Non si è trattato di femminicidio, secondo la Guardia Civil di Formentera che sta indagando sulle circostanze della morte della 45enne ritrovata senza vita domenica mattina. Dopo l’autopsia infatti è stato escluso l’evento violento e gli inquirenti stanno ora aspettando i risultati di ulteriori esami che possano stabilire le cause della morte di Luisa Asteggiano, che viveva da dieci anni sull’isola .


Rilasciato Ivan Sauna, il compagno della donna

Il compagno Ivan Sauna 51 enne era stato fermato ma aveva sostenuto che fosse stato un incidente domestico.  La Guardia Civil ha fatto sapere di essere in attesa di altri esami che possano stabilire le cause del decesso della cittadina italiana che viveva da dieci anni sull'isola. Luisa Asteggiano era stata ritrovata senza vita domenica intorno alle 8.00 del mattino nel suo appartamento a Es Pujols, località turistica di Formentera, dove si era trasferita da anni. Gli investigatori della Guardia Civil, intervenuti sul posto, non avevano inizialmente escluso nessuna ipotesi, incluso che la donna potesse essere stata vittima di un femminicidio. Squadre di polizia giudiziaria e della sezione di criminalistica della Guardia Civil erano state inviate dal comando dell'Arma di Palma di Maiorca a Formentera, per i rilievi nell'appartamento del complesso residenziale nell'Avenida Miramar di Es Pujols, dove è stata trovava la vittima. Mentre Ivan Sauna, 51 anni, originario di Busto Arsizio (Varese), il suo compagno che era in casa al momento del ritrovamento, era stato stato interrogato e, successivamente, sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. In attesa dei risultati dell'autopsia sul cadavere della donna, ieri gli investigatori non avevano escluso alcuna ipotesi, dall'aggressione violenta all'incidente domestico. Mentre la delegazione del Governo contro la Violenza di Genere aveva comunicato sui social che si stavano raccogliendo dati su un omicidio per presunta violenza di genere nelle Baleari. E ieri, le autorità spagnole e il ministero per l'Uguaglianza avevano inserito il caso nel registro dei presunti crimini di genere. Mentre la difesa di Ivan Sauna, noto nell'isola per aver gestito un'agenzia per l'affitto di alloggi turistici a Ibiza e Formentera, aveva affermato che le ferite sul corpo della donna erano "compatibili con un incidente domestico". Oggi la svolta. L'autopsia ha svelato che la causa della morte di Luisa Asteggiano è stato un incidente domestico. Il magistrato, proprio alla luce degli esami autoptici, ha disposto la scarcerazione di Sauna, così come ha riportato l'avvocato difensore dell'uomo. E dalla testimonianza del fratello della donna emerge che, in seguito a un'aggressione subìta, un anno e mezzo fa, Luisa Asteggiano aveva problemi di equilibrio e di udito.

