Frah Quintale a RTL 102.5: “Ci sono dei pezzi nell’album, per cui andava fatto un feat: Colapesce, Joan Thiele e Tony Boy sono presenti nel disco”

Frah Quintale è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “Amor Proprio”, il nuovo album che arriva a distanza di tre anni dal suo ultimo EP solista “Storia Breve” (2022) e a due anni dal joint album “Lovebars” con Coez (2023), ed è stato anticipato dai singoli “Lampo” e “Lunedì blu”. “Amor Proprio” è un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza, tra notti insonni e giornate di sole, il tutto racchiuso in 11 tracce, in cui racconta un processo di crescita che nasce da una riflessione personale: la reale svolta nella vita arriva quando si impara a restare da soli e ad ascoltarsi. È un cambiamento che richiede tempo, ma è proprio in queste situazioni che riusciamo a distinguere ciò che realmente vogliamo e a diventare chi davvero vogliamo essere, senza il peso delle aspettative. Con il suo stile unico che danza tra pop alternativo e urban, Frah Quintale firma un disco versatile che alterna episodi intimi e riflessivi a momenti trascinanti e spensierati. Al centro del progetto c’è il tema dell’amor proprio e del tempo necessario per ritrovarsi: canzoni che raccontano la ricerca di equilibrio, il bisogno di lasciar andare e vivere il presente. Ai microfoni di RTL 102.5, Frah Quintale ha raccontato: «Quando subiamo una rottura o dei traumi ci troviamo un po’ nella confusione, come quella del quadro che ho realizzato e che si trova sulla copertina del disco. È una cassetta degli attrezzi incasinata e spesso gli attrezzi ci aiutano a rimettere insieme i pezzi. Ero pronto a lasciar andare queste canzoni, perché devo dire che è stato un album con una gestazione abbastanza lunga, di 3 o 4 anni, e addirittura in mezzo c’è stato un altro album, ovvero “Lovebars” con Coez, che è stata una parentesi tra la scrittura e la chiusura di alcuni pezzi contenuti in questo album. Coez ha sentito in anteprima l’album e c’è un brano, che si chiama “Gelato”, il cui ritornello è scritto da lui e da Franco126. Loro due hanno fatto questa sessione insieme al produttore, in cui hanno realizzato quel ritornello e ho chiesto se potevo usarlo in un mio brano e ricantarlo».





LE COLLABORAZIONI

“Amor Proprio” vede la collaborazione di Colapesce in “A prescindere”, Joan Thiele in “Occhi diamanti” e Tony Boy in “1 ora d’aria 1 ora d’ansia” e, nel corso di “The Flight”, Frah Quintale ha svelato: «Ci sono 3 feat nel disco: uno con Colapesce, uno con Joan Thiele e uno con Tony Boy. Con Joan Thiele sono tanti anni che ci conosciamo e abbiamo fatto tante cose in studio, ancora prima di Sanremo. Non è mai uscito niente prima del feat nel suo disco, nel singolo “Occhi da gangster”, e mi piaceva il fatto di averla nel mio e fare un pezzo che richiamasse quel singolo, quindi abbiamo fatto “Occhi diamanti”. Ci sono dei pezzi che quando ho iniziato a scrivere, ho capito subito che un feat era d’obbligo, come quello con Tony Boy: ho tenuto il pezzo per un po’ di tempo e quando l’ho beccato in studio gli ho detto “Ok, tu sei l’uomo giusto”. Lo stesso è successo con Colapesce».





TOUR 2026

Questo nuovo progetto discografico anticipa “PALAZZETTI‘26”, il suo primo tour nei palasport che nella primavera 2026 toccherà le principali città italiane e che riporterà l’artista alla dimensione live, pronto a misurarsi per la prima volta in questi spazi, un nuovo passo per il suo percorso artistico. La tournée avrà inizio il 13 aprile 2026 dall’Unipol Forum di Milano e proseguirà poi il 15 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 17 aprile al Palazzo dello Sport di Roma, il 18 aprile al Palapartenope di Napoli, il 20 aprile alla Kioene Arena di Padova, per poi concludersi il 21 aprile all’Inalpi Arena di Torino.



