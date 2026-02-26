Francesca Lollobrigida a RTL 102.5: “Che emozione salire sul palco dell’Ariston”

Redazione Web

26 febbraio 2026, ore 11:33

La due volte campionessa Olimpica di Milano Cortina 2026 è stata ospite sul radio truck della prima radio d’Italia a Sanremo per raccontare l’emozione di salire sul palco dell’Ariston

Francesca Lollobrigida, vincitrice di due medaglie d’oro nel pattinaggio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, è stata ospite di RTL 102.5 insieme a Jessica Brugali, Angelo Baiguini e Paola Di Benedetto.

Ieri sera, in occasione del Festival di Sanremo, l’azzurra è salita sul palco del Teatro Ariston per raccontare le emozioni vissute ai Giochi Olimpici. Ai microfoni della prima radio d’Italia, la campionessa ha condiviso l’entusiasmo per l’esperienza sanremese e per l’atmosfera che si respira in città durante il Festival: «È bellissimo ricevere il calore della gente: mi fermano, mi chiedono foto. Ieri salire sul palco dell’Ariston è stato fantastico».

Lollobrigida ha parlato anche del backstage e delle emozioni dei cantanti in gara: «Prima di un evento importante, che sia una gara o un’esibizione, l’ansia c’è, è normale. Ma è proprio quella tensione che ti dà la carica».

La musica per Francesca Lollobrigida

Durante l’intervista a RTL 102.5, l’atleta ha raccontato anche il suo rapporto con la musica, sia in allenamento sia prima delle competizioni, commentando inoltre i brani in gara al Festival: «Aspetto la terza serata per scegliere il mio brano preferito. Mi sono piaciuti molti pezzi, sono stati tutti bravissimi, quindi preferisco aspettare prima di dare un giudizio definitivo». La musica, per lei, è una presenza costante: «Quando mi alleno ascolto molta musica, vario tantissimo. Mi piace dire che, se ascolto qualcosa e poi vinco, quella canzone diventa la mia preferita. Cosa mi ha caricato a queste Olimpiadi? È il mio segreto, e deve rimanere tale».

I prossimi impegni

Infine, la campionessa ha parlato dei suoi prossimi appuntamenti sportivi: «Domenica parto per i Mondiali, che rappresentano l’ultima competizione internazionale della stagione», ha dichiarato Francesca Lollobrigida a RTL 102.5.


