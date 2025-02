Francesco Gabbani a RTL 102.5: “La scelta del titolo è una dedica, io sto dalla parte di chi ascolta il disco e lo farà suo”

Francesco Gabbani è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare l’atteso sesto album in studio, che si intitola “Dalla tua parte” ed è stato rilasciato oggi. L'album, che include il brano “Viva la vita”, riflette una ricerca intima, in cui il cantautore cerca di leggere la vita all'interno degli incastri della quotidianità e degli atteggiamenti che adottiamo verso il nostro vissuto. Oltre ad essere un disco che parla di ricerca è anche un passo nel cammino della sua crescita personale. Ai microfoni di RTL 102.5, il cantante ha raccontato: «Oggi è uscito l’album e ieri ho fatto il primo firma copie a Milano. Il titolo indica che sto dalla parte di chi ascolta il disco e lo farà suo. Non è una title track perché non c’è’ nessun brano che si intitola così. Ma è stato scelto ad hoc, a modi di dedica perché le canzoni sono tue quando le scrivi ma diventando degli altri quando le ascoltano. La copertina richiama il fatto che il disco racconta gli ultimi due anni della mia vita, in cui ho avuto un approccio di ricerca interiore. Quindi il volto un po’ coperto ha il significato della condivisone da una parte e la voglia di cercarsi interiormente dall’altra, che è un po' anche un sintomo degli anni che passano» ha raccontato il cantante in merito al disco appena uscito.





Il Festival di Sanremo

L’artista ha anche raccontato come ha vissuto la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, alla quale ha partecipato con il brano “Viva la vita”. «Sto molto bene, è un momento di stanchezza positiva e sana dopo il Festival. Non ho recuperato molto sonno perché sono passato da casa un giorno e mezzo. Uno degli aspetti più belli del Festival è il contato con il pubblico. È una grande festa che va oltre il palco dell’Ariston, è proprio il girare per strada e incontrare le persone. L’affetto che mi danno è una cosa fondamentale» ha dichiarato Francesco Gabbani a RTL 102.5.





Il tour

Francesco Gabbani continuerà a esibirsi dal vivo con il suo nuovo tour nei palazzetti partito il 19 dicembre 2024 con un concerto sold-out all'Unipol Forum di Milano, confermando ancora una volta il suo grande carisma sul palco. Il tour proseguirà dopo con dieci date ed un concerto speciale che segna il suo ritorno all'Arena di Verona, uno dei templi della musica italiana, seguito poi da altre tappe nei palazzetti a partire da novembre. A luglio Francesco Gabbani darà inoltre il via a “Dalla Tua Parte Summer Tour”, in cui l’artista farà tappa a Pistoia, Piacenza, Cattolica, Ostuni, Barletta, Palermo, Taormina, Forte dei Marmi, Pescara e Macerata. Nel corso di “The Flight” si è parlato anche del tour che riprenderà dal 15 marzo a Firenze e di tutti i live che seguiranno: «Ricomincio con i live dopo la prima tappa a dicembre, che è stato un po’ il debutto. Dal 15 di marzo farò un po’ di palazzetti per tutta la primavera. Di mezzo c’è poi un tour estivo e poi riprenderò i palazzetti dopo la tappa all’Arena di Verona. Quando inizieremo le prove, vorrei provare a cantare sul tapis roulant in modo da allenarmi».