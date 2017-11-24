Francesco Gabbani, ecco il video di La mia versione dei ricordi

Redazione Web

24 novembre 2017, ore 14:38

Il singolo tratto da Magellano Special Edition

Francesco Gabbani presenta il suo nuovo singolo, quarto estratto dall'album Magellano, accompagnato da un video remake di “Last Christmas” degli Wham!
“Il desiderio di rifugiarmi in un posto in montagna circondato da neve e alte vette è sempre molto forte in me.” racconta Gabbani “Quando, insieme al mio staff, ho iniziato a pensare alla realizzazione del nuovo video, ho immaginato come poter coniugare il mio amore per la montagna ad una storia per un clip. Visto che il singolo sarebbe uscito in periodo pre-natalizio, e mi piaceva l'idea di girare sulla neve, ho subito pensato al video di Last Christmas e mi sono reso conto, rivedendolo, che la tematica della canzone aveva una similitudine con La mia versione dei ricordi, un brano emozionale, una ballata malinconica, che racconta la fine di un amore. Il video, tra l’altro, uscirà a distanza di quasi un anno dalla morte di George Michael.”

