Un mondo a parte, la commedia italiana che non tradisce le aspettative con Albanese e Raffaele in gran spolvero

Un mondo a parte

Riccardo Milani è un regista che ci ha abituato bene. Tante delle sue commedie ci hanno conquistato. Ricordo con piacere lo splendido Grazie ragazzi così come Corro da te e Un gatto in tangenziale. Milani ci sa fare. Sceglie cast sempre ottimi, che talvolta hanno incluso anche la moglie Paola Cortellesi, ormai lanciata nella personale carriera da regista. In Un mondo a parte, Milani ha deciso di parlare di scuola, un tema delicato per le mille sfaccettature che porta con sè. In particolare, il film si occupa di un istituto, che, come succede ogni anno a tante scuole, rischia di chiudere per mancanza di bambini. Siamo a Rupe, un borgo che nella realtà è Opi, in Abruzzo, in montagna. Paesaggi e fauna spettacolari, persone genuine, un dialetto caldo, ma in tanti scappano in città.

Albanese e Raffaele

Qui entrano in gioco Antonio Albanese e Viriginia Raffaele. Lui interpreta un professore che fugge da Roma alla ricerca della natura e, diciamoci la verità, del vero senso della vita. Lei è la vicepreside della scuola primaria di Rupe, in cui c'è solo una multiclasse con sette bambini. Due attori perfettamente in parte. Albanese è una garanzia, sempre e comunque. La Raffaele una piacevole sorpresa, anche nella capacità eccellente, da romana, di replicare l'accento abruzzese. Il resto lo fa la storia, che ha picchi di tenerezza, ma che mette in scena anche i mali dell'Italia, tra cui quello di istituzioni che, per interesse, mettono i bastoni tra le ruote a chi invece si muove spinto da ideali nobili. La neve onnipresente ammanta tutto di magia così come la veracità di molti degli interpreti.

Un cast speciale

Non è mia intenzione spoilerare, ma, come scoprirete, gli attori professionisti nel film sono pochi. La maggior parte del cast è fatta di persone normali, dai lavori più disparati, della zona di Pescasseroli. In particolare sono tutti esordienti i bambini, che impreziosiscono il film dall'inizio alla fine. La pellicola ha avuto una buona accoglienza al botteghino. E' uscita il 28 marzo e, a ieri sera, ha incassato più di 5 milioni e 600mila euro. Lo hanno visto in sala 11.608 persone. Dunque il cinema è vivo, viva il cinema italiano.