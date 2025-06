Checco Zalone: svelato il titolo del nuovo film in arrivo al cinema durante le festività di Natale

Checco Zalone torna al cinema. Il nuovo film, che segna il ritorno del comico pugliese sul grande schermo, arriverà in tempo per le festività natalizie.

Le riprese inizieranno tra poche settimane e oggi è stato diffuso anche quello che sarà il titolo della nuova pellicola. In cabina di regia tornerà Gennaro Nunziante, fidato regista con cui Zalone ha già collaborato nei quattro grandi successi passati.

ZALONE-NUNZIANTE, SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA

'Buen Camino' è il titolo scelto per il ritorno del Re Mida degli incassi cinematografici italiani. La pellicola, che potrebbe seguire la tradizione dei film di Checco Zalone e arrivare in sala il 1 gennaio 2026, sarà distribuita da Medusa Film e prodotta da Indiana Production con Medusa Film e in collaborazione con MZL e Netflix.

Le riprese prenderanno il via nel mese di luglio tra Italia e Spagna. Oltre a rivestire nuovamente il ruolo di regista, Nunziante sarà anche nelle vesti di sceneggiatore insieme a Zalone, esattamente come già avvenuto per 'Quo Vado?' (2016), 'Sole a catinelle' (2013), 'Che bella giornata' (2011) e 'Cado dalle nubi' (2009).

Il sodalizio tra i due si era interrotto soltanto per 'Tolo Tolo', quel film che arrivò nelle sale nel gennaio 2020, segnando la prima regia per l’attore pugliese.

CHECCO ZALONE ALLA SCOPERTA DELLA COSTA SMERALDA

Non si sa praticamente nulla sulla trama, ma la certezza è che sarà ambientata in parte tra le atmosfere balneari e mondane del nord della Gallura, in Sardegna. Una delle sequenze previste sarà girata proprio in Costa Smeralda in una villa privata con piscina, dove verrà ricreata una festa a tema.

Scena che sembrerebbe richiamare per ambientazione e spirito alcune delle sequenze comiche già apprezzate nei precedenti film di Zalone. La Costa Smeralda, con i suoi paesaggi curati e il mare trasparente, si conferma una meta cinematografica di rilievo. Non è la prima volta che il grande schermo si sofferma su questo tratto di costa: tra le pellicole girate nella zona si ricordano episodi della saga di James Bond e film italiani e internazionali che hanno fatto della Sardegna il loro sfondo narrativo.

Ora la domanda sorge spontanea: riuscirà il Re Mida del cinema italiano a incassare nuovamente le cifre record a cui ci ha abituato in passato?