Frecce tricolori, al via stagione acrobatica e poi tour in Usa. Il presidente del Senato, La Russa, ho pensato fosse giusto celebrare qui Primo maggio

Sorvolo, figure e spettacolo nei cieli di Rivolto, in provincia di Udine, quartier generale delle nostre amate Frecce Tricolori. La Pattuglia Acrobatica Nazionale ha proposto il programma acrobatico completo, che sarà poi presentato in tutte le esibizioni della stagione con i diversi sorvoli tra i quali anche quelli per le ricorrenze istituzionali del 2 Giugno e del 4 Novembre. In questa occasione è stato anche annunciato il tour estivo delle Frecce negli Stati Uniti. All'evento hanno partecipato come ospiti d'onore diverse autorità politiche e militari, a partire dal presidente del senato, Ignazio La Russa, presieduto dal capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, generale di squadra aerea Luca Goretti.

LA RUSSA, FRECCE MERAVIGLIA CHE GUARDO CON CUORE APERTO

"Tutte le volte, con il cuore aperto e gli occhi al cielo, mi metto a guardare questa meraviglia che non è che spunta cosi come un albero, ma è il frutto del lavoro ma anche della passione". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ieri mattina a Rivolto (Udine) al termine della prima esibizione annuale delle Frecce Tricolori. "Oggi che è il primo maggio dovevo scegliere dove andare a celebrarla questa data, questo omaggio al lavoro e ho pensato che fosse giusto celebrarlo dove il lavoro si unisce alla passione e all'amore per l'Italia esattamente come state facendo voi - ha aggiunto rivolto alla Pattuglia Acrobatica Nazionale -. Quella di oggi è anche una occasione per farmi prendere un impegno: io ci voglio essere con voi negli Stati Uniti". "Io verrò a una delle tappe in Usa - ha assicurato - verrò a vedervi e a vedere le facce e gli occhi ammirati degli italo americani ma anche degli americani che sicuramente, come per il resto del made in Italy, saranno innamorati".L'ultimo ringraziamento voglio farlo agli amici dei Club delle Frecce Tricolori - ha concluso La Russa -, coloro che non più degli altri italiani, ma in maniera più continua e quotidiana, apprezzano quello che questi ragazzi stanno facendo, sanno che quando la bellezza si unisce alla passione e al lavoro, c'è la sublimazione di sentirsi parte di una comunità.