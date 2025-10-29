Frontale in provincia di Treviso tra un suv ed un autobus che trasportava una cinquantina di studenti, un morto e 12 ferititi

29 ottobre 2025, ore 14:00

Il conducente della macchina, un uomo di 81 anni, ha invaso la corsia di marcia dell'autobus, deteminando il frontale che gli è costato la vita, accertamenti in corso

Una collisione che avrebbe potuto avere un bilancio molto più pesante, tra un suv e un autobus di linea che trasportava una cinquantina di studenti. Il conducente della macchina , un uomo di 85 anni, Germano De Luca, di Fregona (Treviso), è deceduto subito dopo l'impatto avvenuto alle 7.30 di oggi a Oderzo, in provincia di Treviso. Feriti l’autista del bus i ATVO partito da San Donà e dodici passeggeri, tutti In maniera lieve.


 Un frontale inevitabile

Il fatto è avvenuto lungo via Maggiore, a Piavon, frazione di Oderzo nel trevigiano. L’uomo che era alla guida di un Suv che avrebbe invaso la corsia, per cause in corso di accertamento, rendendo inevitabile l'impatto con il bus malgrado il tentativo dell'autista di evitarlo.La corsa, destinata prevalentemente agli studenti, è quella che parte da San Donà di Piave alle 6.30, passa per i comuni di Torre di Mosto e San Stino di Livenza, nel veneziano, per raggiungere, come detto, il comune di Oderzo, nella zona delle scuole.


