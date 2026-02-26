Fulminacci a RTL 102.5: “Prima dell’esibizione sono passato sotto una scala, il mio ruolo qui è quello di chi sfida la sorte e la scaramanzia”

Fulminacci a RTL 102.5: “Prima dell’esibizione sono passato sotto una scala, il mio ruolo qui è quello di chi sfida la sorte e la scaramanzia”

26 febbraio 2026, ore 13:15

L’artista è in gara al Festival di Sanremo con il brano “Stupida sfortuna”

“STUPIDA SFORTUNA”

Fulminacci è stato ospite sul radio truck di RTL 102.5 per raccontare l’esperienza a Sanremo 2026. Durante W l’Italia l’artista ha parlato di “Stupida sfortuna”, un brano che parla di malinconia e smarrimento, ma anche di ostacoli da superare.

«Prima dell’esibizione sono passato, per scelta, sotto una scala: il mio ruolo qui è quello di chi sfida la sorte e la scaramanzia. Dobbiamo sconfiggere queste paure e occuparci solo di stare bene. Non ho e non ho mai avuto un gesto scaramantico. Nella vita privata, se qualcuno tende a fare queste cose, è proprio chi è così che dovrebbe evitarlo, perché aumenta la paura e soprattutto, purtroppo, non serve a niente», racconta Fulminacci a RTL 102.5. «Forse questa generazione è meno scaramantica, è una sorta di disillusione. Io la vedo come una cosa positiva: dobbiamo preoccuparci della nostra salute mentale e fisica, stare bene e divertirci. Sicuramente sbaglieremo qualcosa, ma sarà bello anche l’errore».

SERATA COVER, FULMINACCI PORTA SUL PALCO FRANCESCA FAGNANI

Nel corso della serata delle cover, Fulminacci sarà accompagnato da Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice tra le più brillanti e taglienti in Italia, per dare vita a un sorprendente incontro artistico. Per l’occasione due reinterpreteranno “Parole parole”, il capolavoro senza tempo dell’iconica Mina.

«Non vedo l’ora, Francesca Fagnani è una persona simpatica, intelligente e divertente, e l’ho scelta per questo. Fare “Parole parole”, hit degli anni 70, sarà un omaggio leggero alla televisione italiana: io farò Mina e lei Alberto Lupo», svela Fulminacci a RTL 102.5.

L’ALBUM “CALCINACCI”

Il brano sanremese è contenuto in “Calcinacci”, il nuovo album di Fulminacci in uscita venerdì 13 marzo. Un album che attraversa addii, fughe, relazioni irrisolte e desideri che cambiano forma, soffermandosi su quegli istanti apparentemente ordinari che, se osservati con attenzione, diventano straordinari. C’è ironia, a tratti spiazzante, e una malinconia leggera che accompagna ogni traccia. Il disco ride delle proprie sventure, accetta le contraddizioni, si sporca le mani con l’imperfezione e ne fa un punto di forza. La produzione (ad eccezione di “Nulla di stupefacente” affidata ad okgiorgio) è curata interamente da Golden Years, che lo accompagna anche in qualità di direttore d’orchestra sul palco dell’Ariston. Una collezione di istantanee che si susseguono, dove ogni brano diventa un racconto, in un intreccio di sonorità pop, dettagli elettronici e momenti acustici.


