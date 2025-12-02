Garlasco, le foto di Andrea Sempio davanti casa Poggi il giorno del delitto. Rimaste su un hard disk dal 2007

Capelli lunghi e barba appena accennata sul volto giovane dell’oggi 37enne Andrea Sempio, in via Pascoli a Garlasco, nelle immagini rimaste inedite per 18 anni.

LE FOTO DIMENTICATE

Pubblicate sul canale Bugalalla Crime dalla Youtuber Francesca Bugamelli, le fotografie risalgono a poche ore dopo la scoperta della morte di Chiara Poggi. Sono esattamente le 15 e 53 del 13 agosto 2007 e l’allora 19enne Sempio si affaccia dal finestrino della sua macchina per rivolgersi a un cronista. In un altro scatto sono visibili gli inquirenti al lavoro. In un terzo fotogramma compaiono le sorelle gemelle Stefania e Paola Cappa, quest’ultima con una stampella. Sono vicine alla smart nera con la quale sono arrivate e parlano con un uomo. Poi, tre primi piani della madre delle gemelle, Maria Rosaria Poggi. In un’altra immagine riappare Sempio, non in primo piano.

'SONO SOLO UNA CONFERMA'

Le immagini, scattate da una fotografa dilettante che in quei momenti passava per Garlasco, sono state recuperate da un hard disk che sembrava danneggiato in modo irreparabile. Sono state acquisite dalla procura di Pavia che indaga su Sempio. L’uomo è indagato per l’omicidio di Chiara nel secondo filone dell’inchiesta (nella prima l’ex fidanzato è stato condannato in via definitiva a 16 di prigione), con una posizione aggravata dal ritrovamento di materiale genetico sulle unghie di Chiara compatibile con quello di Andrea e della sua famiglia in linea maschile. Secondo la difesa, queste foto confermano quanto raccontato dal 37enne ai carabinieri, ovvero che passò due volte davanti la villetta di via Pascoli per cercare di recuperare qualche informazione. “Ricordo di aver parlato con una donna che qualificatasi come giornalista. Mi informava che era stata trovata morta una ragazza, ma dall’incrocio era difficile capire in quale casa si fosse verificato il fatto” aveva dichiarato agli inquirenti al tempo Sempio, e aveva aggiunto” non avevo abbinato la notizia alla sorella di Marco”. Andrea fa parte della cerchia di amici del fratello di Chiara Paggi, Marco. La sua posizione era stata stralciata dal Giudice Venditti, che oggi è sotto inchiesta per corruzione.



