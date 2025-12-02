Garlasco, le foto di Andrea Sempio davanti casa Poggi il giorno del delitto. Rimaste su un hard disk dal 2007

Garlasco, le foto di Andrea Sempio davanti casa Poggi il giorno del delitto. Rimaste su un hard disk dal 2007

Garlasco, le foto di Andrea Sempio davanti casa Poggi il giorno del delitto. Rimaste su un hard disk dal 2007 Photo Credit: ANSA

Valentina Iannicelli

02 dicembre 2025, ore 11:31

Una serie di scatti rimasti inediti per 18 anni che ritraggono l'attuale indagato nel caso Poggi, il giorno dell'omicidio, davanti la casa della ragazza uccisa. Per la difesa sono solo la conferma di quanto dichiarato da Sempio agli inquirenti

Capelli lunghi e barba appena accennata sul volto giovane dell’oggi 37enne Andrea Sempio, in via Pascoli a Garlasco, nelle immagini rimaste inedite per 18 anni.

LE FOTO DIMENTICATE

Pubblicate sul canale Bugalalla Crime dalla Youtuber Francesca Bugamelli, le fotografie risalgono a poche ore dopo la scoperta della morte di Chiara Poggi. Sono esattamente le 15 e 53 del 13 agosto 2007 e l’allora 19enne Sempio si affaccia dal finestrino della sua macchina per rivolgersi a un cronista. In un altro scatto sono visibili gli inquirenti al lavoro. In un terzo fotogramma compaiono le sorelle gemelle Stefania e Paola Cappa, quest’ultima con una stampella. Sono vicine alla smart nera con la quale sono arrivate e parlano con un uomo. Poi, tre primi piani della madre delle gemelle, Maria Rosaria Poggi. In un’altra immagine riappare Sempio, non in primo piano.

'SONO SOLO UNA CONFERMA'

Le immagini, scattate da una fotografa dilettante che in quei momenti passava per Garlasco, sono state recuperate da un hard disk che sembrava danneggiato in modo irreparabile. Sono state acquisite dalla procura di Pavia che indaga su Sempio. L’uomo è indagato per l’omicidio di Chiara nel secondo filone dell’inchiesta (nella prima l’ex fidanzato è stato condannato in via definitiva a 16 di prigione), con una posizione aggravata dal ritrovamento di materiale genetico sulle unghie di Chiara compatibile con quello di Andrea e della sua famiglia in linea maschile. Secondo la difesa, queste foto confermano quanto raccontato dal 37enne ai carabinieri, ovvero che passò due volte davanti la villetta di via Pascoli per cercare di recuperare qualche informazione. “Ricordo di aver parlato con una donna che qualificatasi come giornalista. Mi informava che era stata trovata morta una ragazza, ma dall’incrocio era difficile capire in quale casa si fosse verificato il fatto” aveva dichiarato agli inquirenti al tempo Sempio, e aveva aggiunto” non avevo abbinato la notizia alla sorella di Marco”. Andrea fa parte della cerchia di amici del fratello di Chiara Paggi, Marco. La sua posizione era stata stralciata dal Giudice Venditti, che oggi è sotto inchiesta per corruzione.


Argomenti

chiara poggi
garlasco
sempio
stasi

Gli ultimi articoli di Valentina Iannicelli

Mostra tutti
  • Trento la provincia nella quale si vive meglio, secondo la classifica del Sole 24 Ore. Maglia nera per Reggio Calabria

    Trento la provincia nella quale si vive meglio, secondo la classifica del Sole 24 Ore. Maglia nera per Reggio Calabria

  • Leonardo presenta il progetto Michelangelo: una cupola di protezione

    Leonardo presenta il progetto Michelangelo: una cupola di protezione

  • Garlasco, la nuova perizia conferma Dna compatibile con quello di Sempio. La difesa: 'è la prova di un contatta indiretto'

    Garlasco, la nuova perizia conferma Dna compatibile con quello di Sempio. La difesa: 'è la prova di un contatta indiretto'

  • Coppa Davis, un amore di punto. Bologna offre l’arena della Virtus al tennis

    Coppa Davis, un amore di punto. Bologna offre l’arena della Virtus al tennis

  • Trump 'obbligato' a fare causa alla BBC. Lo rivela il presidente in una intervista alla Fox

    Trump 'obbligato' a fare causa alla BBC. Lo rivela il presidente in una intervista alla Fox

  • Gino Cecchettin ricorda Giulia, a due anni dal suo omicidio: "l'educazione affettiva è una protezione"

    Gino Cecchettin ricorda Giulia, a due anni dal suo omicidio: "l'educazione affettiva è una protezione"

  • Individuato l'elicottero scomparso dai radar domenica. Un cumulo di rottami sull'Appennino toscano

    Individuato l'elicottero scomparso dai radar domenica. Un cumulo di rottami sull'Appennino toscano

  • Trump-Mamdani, il presidente e il sindaco d'America: due facce della stessa medaglia

    Trump-Mamdani, il presidente e il sindaco d'America: due facce della stessa medaglia

  • Scontro mortale ad Arignano tra un'auto uno scuolabus. Morto il conducente della macchina

    Scontro mortale ad Arignano tra un'auto uno scuolabus. Morto il conducente della macchina

  • Strage di Paderno Dugnano, Riccardo Chiarioni rinuncia all'appello. Sterminò la famiglia con 108 coltellate

    Strage di Paderno Dugnano, Riccardo Chiarioni rinuncia all'appello. Sterminò la famiglia con 108 coltellate

Omicidio Sula: prima udienza in tribunale per Samson, reo confesso accusato di omicidio volontario premeditato

Omicidio Sula: prima udienza in tribunale per Samson, reo confesso accusato di omicidio volontario premeditato

I resti della ragazza furono abbandonati in una valigia in fondo a un dirupo nella zona di Capranica Prenestina nel mese di marzo dello scorso anno

In provincia di Lecce omicidio - suicidio, una madre ha uciso il figlio di otto anni poi si è gettata nel fiume

In provincia di Lecce omicidio - suicidio, una madre ha uciso il figlio di otto anni poi si è gettata nel fiume

Calimera piccolo centro nella Grecia salentina sconvolta dalla inattesa tragedia, i genitori del piccolo Elia litigavano spesso per il rispetto dell'affido congiunto

Tragedia in Salento, bambino di 8 anni ucciso in casa. Il corpo della madre trovato in mare da un sub

Tragedia in Salento, bambino di 8 anni ucciso in casa. Il corpo della madre trovato in mare da un sub

L'ipotesi più probabile è che la madre abbia ucciso il figlio e che poi si sia tolta la vita