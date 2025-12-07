Gaza, per il premier israeliano Netanyahu ci sono opportunità di pace

Gaza, per il premier israeliano Netanyahu ci sono opportunità di pace

Gaza, per il premier israeliano Netanyahu ci sono opportunità di pace Photo Credit: Ansa: Abir Sultan

Redazione Web

07 dicembre 2025, ore 15:00

Ne parlerò con Trump entro la fine del mese, ha detto il primo ministro

"L'obiettivo di uno stato palestinese è distruggere". Così il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, nel suo intervento a Gerusalemme in occasione dell’incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in visita nello stato ebraico. "Avevano uno stato a Gaza, uno stato di fatto, ed è stato utilizzato per cercare di distruggere Israele” ha aggiunto il primo ministro che, parlando dell’accordo per la tregua a Gaza, ha aggiunto: "Ci sono opportunità di pace. L'asse iraniano è stato duramente colpito, ne discuterò con Trump entro la fine del mese e porremo fine al ruolo di Hamas a Gaza. Siamo quasi alla fine della prima fase". Dopo l'attesa restituzione dell'ultima salma di un ostaggio israeliano ancora a Gaza, Netanyahu ha dichiarato di aspettarsi di passare rapidamente alla seconda fase, che sarà più complicata. “La terza fase sarà per deradicalizzare Gaza", ha precisato.


Merz, la Germania è dalla parte di Israele

"Dopo il 7 ottobre, la Germania si è schierata ancora una volta fermamente e chiaramente dalla parte di Israele. Abbiamo pianto insieme le vittime e abbiamo temuto per gli ostaggi, tra cui molti cittadini tedeschi" ha detto nella conferenza stampa congiunta il cancelliere tedesco Friedrich Merz. "Israele ha il diritto e il dovere di proteggere i suoi cittadini e la sua esistenza. Siamo stati al fianco di Israele, anche quando molti si sono allontanati durante la guerra di Gaza. Ma la condotta israeliana della guerra ha anche posto la Germania di fronte a un certo dilemma", ha affermato Merz parlando al fianco di Nethanyahu. “La Germania deve difendere la sicurezza di Israele, la dignità umana e la giustizia. Come paese in guerra, come stato di diritto democratico, Israele deve anche essere valutato a fonte del diritto internazionale" ha continuato il leader di Berlino. "Il governo tedesco fornisce aiuti all'Autorità Nazionale Palestinese. Questo può essere criticato, ma soprattutto ora, quando ci sono segnali di riforma, devono essere forniti. Non devono esserci passi verso l'annessione della Cisgiordania, siano essi formali, strutturali o di altro tipo, che equivalgano a un'annessione", ha concluso il cancelliere tedesco.


Argomenti

Israele
Gaza
Gerusalemme
Hamas
Merz
tregua
Trump

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Cucina italiana patrimonio dell’Unesco, Mazzi a RTL 102.5: “Saremmo i primi al mondo”

    Cucina italiana patrimonio dell’Unesco, Mazzi a RTL 102.5: “Saremmo i primi al mondo”

  • Serie A, Sassuolo-Fiorentina 3-1, Inter-Como 4-0, Verona-Atalanta 3-1

    Serie A, Sassuolo-Fiorentina 3-1, Inter-Como 4-0, Verona-Atalanta 3-1

  • In Ucraina migliaia di persone senza luce, gas e acqua dopo una nuova ondata di attacchi russi con missili e droni

    In Ucraina migliaia di persone senza luce, gas e acqua dopo una nuova ondata di attacchi russi con missili e droni

  • Ponte dell'Immacolata, sono più di 14 milioni gli italiani in viaggio. E l'88% delle famiglie farà l'albero

    Ponte dell'Immacolata, sono più di 14 milioni gli italiani in viaggio. E l'88% delle famiglie farà l'albero

  • Emis Killa a RTL 102.5: “ ‘Musica Triste’ è un album molto colorato e sfaccettato, contiene diverse collaborazioni con amici e alcune new entry”

    Emis Killa a RTL 102.5: “ ‘Musica Triste’ è un album molto colorato e sfaccettato, contiene diverse collaborazioni con amici e alcune new entry”

  • Meloni in linea con Trump, l'Europa si difenda da sola, dice al Tg di La7

    Meloni in linea con Trump, l'Europa si difenda da sola, dice al Tg di La7

  • Conclusi i negoziati tra ucraini e americani a Miami,

    Conclusi i negoziati tra Ucraina e America a Miami, Trump da New York: “Lavoriamo duramente per la fine del conflitto”

  • Ponte dell'Immacolata con clima stabile, con bel tempo. salvo piogge isolate al Sud e nebbia al Nord

    Ponte dell'Immacolata con clima stabile, con bel tempo. salvo piogge isolate al Sud e nebbia al Nord

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia “Vivo” di Fabri Fibra, “Ritorno ad amare” di Laura Pausini, “La Perla” di ROSALÍA & Yahritza Y Su Esencia e “Sentire (feat. Angelina Mango)” di Venerus

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia “Vivo” di Fabri Fibra, “Ritorno ad amare” di Laura Pausini, “La Perla” di ROSALÍA & Yahritza Y Su Esencia e “Sentire (feat. Angelina Mango)” di Venerus

  • X Factor 2025. Trionfa Rob con "Cento ragazze" e festeggia sotto una pioggia di coriandoli

    X Factor 2025. Trionfa Rob con "Cento ragazze" e festeggia sotto una pioggia di coriandoli

Trump - Epstein: nella corrispondenza del finanziere il tycoon viene descritto "impegnato" per ore con una minorenne

Trump - Epstein: nella corrispondenza del finanziere il tycoon viene descritto "impegnato" per ore con una minorenne

Nelle email con la fidanzata, rivelate da Cnn e New York Times ci sarebbero le prove di abusi del presidente con una ragazza vittima dei traffici sessuali di Epstein

Un C130 militare turco precipita con 20 persone a bordo in Georgia. Si indaga sulle cause dello schianto

Un C130 militare turco precipita con 20 persone a bordo in Georgia. Si indaga sulle cause dello schianto

Precipitato tra Azerbaigian e Georgia, stava tornando in Turchia. I dubbi sullo schianto, molti sui social sembrano propendere per la teoria dell'abbattimento deliberato dell'aereo

Lo spazio aereo del Venezuela è chiuso, così Donald Trump

Lo spazio aereo del Venezuela è chiuso, così Donald Trump

Il presidente americano ha anche minacciato di avviare raid terresti nel Paese guidato da Maduro