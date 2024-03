Geolier domani alla Federico II di Napoli, polemica del procuratore Gratteri: “All’università solo eccellenze”

Geolier ancora una volta al centro delle polemiche. Il rapper di Secondigliano, infatti, domani sarà all’Università Federico II di Napoli, nell’aula magna della sede di Scampia, per un incontro con gli studenti: l’evento, a numero chiuso, è andato sold out in pochi minuti. Critico il procuratore capo della città partenopea, Nicola Gratteri: “Non si deve accettare cultura a basso costo, non svendiamoci più di quanto ci siamo svenduti”.

GEOLIER ALLA FEDERICO II, LA CRITICA DI GRATTERI

Ha affidato la sua contrarietà alle pagine di Repubblica: Gratteri, da sempre impegnato nella lotta alla criminalità organizzata e nella sensibilizzazione dei giovani nei confronti della legalità, si è scagliato contro la scelta dell’ateneo di invitare Geolier a parlare con gli studenti. “Queste cose lasciano senza parole, se molla l’università siamo alla fine”, ha dichiarato. E ancora: “Non voglio neppure sapere chi è il cantante, se si arriva a questo si deve mettere in discussione anche chi ha organizzato e cosa è diventato il percorso universitario, se non si ha la sensibilità che si devono portare all'università solo eccellenze, modelli di vita per la formazione dei ragazzi, anche analfabeti che si sono affermati nella vita come modello positivo partendo da zero, da sotto zero (…) non dobbiamo assuefarci a questo imbarbarimento, non si deve accettare cultura a basso costo, l'università è un luogo di luogo di formazione e di raffinatezza culturale e formativa. Non svendiamoci più di quanto ci siamo svenduti”.

LE PAROLE DEL RETTORE LORITO E DEL SINDACO DI NAPOLI MANFREDI

Di tutt’altro tono le parole del rettore, Matteo Lorito, che ha difeso la voce di “I P’ME, TU P’TE”, motivando la presenza di Geolier alla Federico II, invitato “perché si confronti con tanti giovani come lui e si racconti loro senza filtri. Questa è la funzione di un’università, non certo quella di fare spettacolo”. E aggiunge: “Chiederemo a Emanuele di aiutarci a entrare in un mondo che sembra impermeabile alla cultura e alla formazione, al vivere secondo le regole della legalità. Parla di abbandonare le armi, condanna il modello della violenza, elenca le paure di un giovane che teme ignoranza, incoscienza, emulazione. Perché non dare una possibilità a questo ragazzo di dire la sua?”. Dello stesso avviso il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che si è rivolto direttamente al rapper 24enne: “Abbiamo il piacere di ringraziarti e di darti un incarico: quello di mandare un messaggio positivo con la tua musica, il tuo linguaggio e la tua capacità di parlare ai tanti giovani, non solo della nostra città e della nostra regione, ma del Paese intero”.