Getta acido sul volto dell'ex fidanzata, arrestato 24enne a Erba

L’uomo arrestato per l’aggressione avrebbe 24 anni ed era già stato arrestato nel mese di agosto a Erba, in provincia di Como, per un altro episodio di stalking nei confronti della stessa ex fidanzata. Il giovane, di nazionalità marocchina, è stato fermato dai carabinieri dopo che avrebbe gettato dell’acido muriatico sul volto dell’ex fidanzata, sua coetanea, trasportata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia a Como in codice giallo con ustioni al volto che non sarebbero gravi e alcuni lividi. Da quanto si apprende, nei confronti della vittima l’aggressore aveva un divieto di avvicinamento. Ferito in modo lieve anche un uomo di 47 anni che era intervenuto in soccorso della giovane.





I precedenti

Tra il giovane arrestato e la vittima c'era stata una relazione sentimentale terminata nel 2022. Alla fine della storia, il ragazzo avrebbe continuato a tormentarla in vari momenti, anche danneggiando la sua auto e, in un caso, provocandole dei lividi. L'arresto era scattato nell'agosto scorso quando il 24enne aveva atteso l'ex fidanzata all'esterno della caserma dei carabinieri di Erba, dove la giovane si era alla fine recata per denunciarlo, minacciandola con un cric per farla uscire. Dopo l'arresto, in sede di convalida si era detto pentito e aveva chiesto scusa. Il giudice lo aveva quindi scarcerato disponendo l'obbligo di dimora a Broni, in provincia di Pavia, suo paese di residenza, con il divieto di avvicinare la vittima.