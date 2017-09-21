Gianni Morandi, Dopo 20 anni torno alla fiction

Gianni Morandi: "Dopo 20 anni torno alla fiction"

21 settembre 2017, ore 17:05

Il cantante diventa un pediatra per "L'isola di Pietro"

ianni Morandi dalla musica al set. Il cantante è il protagonista della serie tv di Canale 5 "L'isola di Pietro" dal 24 settembre in prima serata. Le storie sono ambientate nell'isola sarda di Carloforte e Gianni Morandi è Pietro, un pediatra vedovo, che trascorre la sua vita tra l'ospedale e le corse mattutine sulla spiaggia. "Sono vent'anni che non faccio una fiction. - ha detto Morandi in conferenza stampa a Milano - Ho fatto tante altre cose, ma adesso credo di avere la faccia giusta per una fiction come questa".
"BAGLIONI PER SANREMO 2018? STRAORDINARIO, SE MI CHIAMA COME OSPITE VADO" "La Rai ha fatto una sceltastraordinaria pensando a Baglioni, grande artista, bravissimo,integerrimo". Lo ha detto Gianni Morandi su Claudio Baglioni direttore artistico in pectore peril prossimo Festival di Sanremo. "Dopo tre anni di Conti e Fazio è la scelta migliore - haaggiunto Morandi -. Sono davvero contento per lui e gli facciotanti auguri". Alla domanda se - dopo aver condiviso conBaglioni l'esperienza di 'Capitani coraggiosi' - potesse andarea presentare il festival insieme al cantautore, ha risposto:"Ancora? Ho già tanto da fare, se mi chiama come ospite certoche andrò".

