Gioca Jouer durante Live Autopsy, bufera sui social. Medico legale: video diffuso illegalmente, denuncio

Ballo di gruppo sulle note del "Gioca Jouer" di Claudio Cecchetto davanti al cadavere e durante l’autopsia in un aula dell’Università di Malta. Il video ormai virale, in cui si riconoscono medici legali e professori di note università italiane impegnati a ballare e cantare durante un corso formativo, ha innescato una bufera social. Un "atteggiamento disdicevole e valutabile sotto il profilo deontologico" ha commentato il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici , Filippo Anelli. Il professor Cristoforo Pomara, ordinario di Medicina legale dell'università di Catania, responsabile della sessione "live autopsy" promossa dalla Società' Italiana di Medicina Legale, sottolinea che si è lavorato per una settimana a tecniche di dissezione difficilissime, anche più di 12 ore al giorno e che tali sforzi non possono essere mortificati da pochi secondi di un video che riprende un momento distensivo, in una pausa necessaria. Il docente si scusa per la diffusione illegale del video, i responsabili – conclude- saranno denunciati.

MEDICI A RISCHIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

E’ durissimo il commento a caldo del presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli che parla di un “atteggiamento disdicevole e valutabile sotto il profilo deontologico”. Nel video si riconoscono medici e professori di università italiane che ballano, cantano e riprendendo il tutto con il telefonino durante lo svolgimento di esami autoptici durante un corso a Malta, per Anelli un “comportamento poco decoroso nei confronti dell'attività che si stava eseguendo su cadaveri. L'evento - afferma Anelli - si è verificato presso l'Università di Malta in occasione di un percorso di formazione per la dissezione di organi su cadaveri”. Nel nostro Paese, ha precisato il presidente Fnomceo, “non è mai successo che fosse cosi manifestamente venuto meno il decoro nell'esercizio di un attività formativa professionale. Un fatto che ha profili di valutazione deontologica ai fini di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei medici che hanno partecipato, una valutazione che spetta agli Ordini provinciali dove gli stessi medici sono iscritti” conclude Anelli spiegando che la valutazione sarà effettuata tenendo conto delle circostanze che i professionisti vorranno rappresentare al proprio presidente provinciale.