Giorgia a RTL 102.5: “Il terzo Live di X Factor sarà dedicato agli anni ’90 e sono felicissima. Domani inoltre uscirà ‘G’, il mio nuovo album, che contiene una feat con Blanco”

Giorgia è stata ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare la terza puntata Live di X Factor, in onda questa sera in diretta su Sky e in streaming su NOW. Questa settimana il palco dell’X Factor Arena si trasforma in una macchina del tempo: il tema della terza puntata dello show Sky Original prodotto da Fremantle sarà “Back to the 90s”, un viaggio musicale tra hit immortali e icone di un decennio, gli anni ‘90, che ha lasciato il segno nella cultura pop. A guidare la serata, come sempre, Giorgia, pronta a introdurre le esibizioni dei concorrenti e a guidare i giudici Achille Lauro e Jake La Furia, che arrivano a questa puntata con due concorrenti per squadra, e Francesco Gabbani e Paola Iezzi, le cui formazioni sono ancora al completo. Le quattro squadre si confronteranno in due manche: al termine, i meno votati di ciascuna si affronteranno nel consueto scontro finale, che decreterà chi dovrà lasciare la competizione. Ai microfoni di RTL 102.5, Giorgia ha raccontato: «Stasera ci sarà la terza puntata dei Live di X Factor. Sarà una serata a tema, una serata fatta di canzoni degli anni ’90, una decade magica. Noi di una certa generazione siamo felicissimi e gasatissimi di veder cantare quelle canzoni a dei ragazzi che non erano ancora nati. Devo dire che in quest’edizione sono meno angosciata rispetto alla scorsa edizione e addirittura studio un pochino meno. Ho assimilato il meccanismo, so cosa dovrò dire, so le posizioni, poi ogni tanto mi inceppo, ma fa parte di me». Ospite speciale della terza puntata sarà Tommaso Paradiso, da settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche con il singolo “Lasciamene un po’”. Il nuovo album “CASA PARADISO” uscirà il 28 novembre e sarà seguito, nella primavera del 2026, da un tour nei Palasport di tutta Italia.





“G”: IL NUOVO ALBUM DI GIORGIA

Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti, a mezzanotte uscirà “G”, il nuovo attesissimo album di inediti di Giorgia. “G”, che arriva a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco dell’artista, rappresenta la Giorgia di oggi: non un vero e proprio concept album, ma un progetto che come unico fil rouge ha proprio Giorgia, che in questo nuovo capitolo ha deciso di rimettersi in gioco, ripartendo da sé stessa e dalla musica. «Il mio nuovo album si chiama “G” e questa lettera può stare per diverse cose: Giorgia, “grazie” ed è il numero 7 dell’alfabeto e il numero di lettere del mio nome. Il 7 è il mio numero fortunato da sempre ed è un numero sacro. I numeri sono la mia passione da sempre e il 7 è sempre stato presente nella mia vita. All’interno del disco c’è “La cura per me” feat. Blanco, che mi ha fatto questo grande regalo, quello di mescolare la versione originale, che è la sua, con la mia. Diciamo che chiude un po’ il cerchio, perché il disco inizia con “La cura” e finisce con questo feat. Un anno fa, prima di Sanremo, mi sono detta che volevo un pezzo mio che restasse, come altri, ed è questo. Quando Blanco è arrivato sulla scena, per il mio gusto musicale, avevo notato subito questa sua scrittura, questa armonia e questa voce strappata che è commovente e non poteva non colpirmi» ha svelato Giorgia in diretta su RTL 102.5.





IL TOUR

Grande successo per il “COME SAPREI LIVE 2025”, il tour completamente Sold Out con cui Giorgia ha festeggiato i trent’anni del suo brano iconico “Come Saprei” nel corso dell’estate. Da fine novembre l’artista tornerà sul palco dei palasport italiani e farà tappa a Jesolo, Bologna, Firenze, Torino, Pesaro, Milano, Padova, Roma, Bari e Roma.



