Giovane donna scomparsa in Gallura, sotto interrogatorio un noto imprenditore vinicolo sardo, indagato per omicidio

Giovane donna scomparsa in Gallura, sotto interrogatorio un noto imprenditore vinicolo sardo, indagato per omicidio

Giovane donna scomparsa in Gallura, sotto interrogatorio un noto imprenditore vinicolo sardo, indagato per omicidio Photo Credit: ANSA/ANTONELLA BRIANDA/ Facebook

Redazione Web

24 settembre 2025, ore 15:00

Di Cinzia Pinna, 33 enne di Castelsardo, non si hanno notizie dalla sera dell'11 settembre. La Procura di Tempio Pausania ha indagato per omicidio un 41enne imprenditore vitivinicolo, un'altra persona è indagata per occultamento di cadavere

E' stato portato in caserma a Palau, Emanuele Ragnedda, l'imprenditore del vino di Arzachena indagato per l'omicidio di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo, scomparsa la sera dell'11 settembre scorso, a Palau. L'uomo è assistito dal suo avvocato Luca Montella.


Ragnedda ha cercato di fuggire

Fermato questa mattina mentre tentava la fuga su un gommone di tre metri, Ragnedda al momento non risulta destinatario di alcun provvedimento. È in corso un sopralluogo degli inquirenti nella sua tenuta,  che si trova nelle campagne tra Palau e Arzachena, dove sono in azione anche gli specialisti del Ris di Cagliari. Le indagini, grazie a testimonianze e immagini degli impianti di videosorveglianza, hanno appurato che la notte  della scomparsa, Pinna è salita a bordo di un'auto prima di sparire nel nulla. Secondo gli inquirenti era il veicolo dell'imprenditore di Arzachena che porta avanti le tradizioni della sua famiglia, fondatrice della celebre azienda Capichera. Emanuele Ragnedda ha dato vita a una sua azienda vitivinicola, Conca Entosa, nelle campagne tra Palau e Arzachena, e proprio lì si stanno cercando tracce di Cinzia Pinna. "Aspettiamo con serenità gli esiti, facciamo fare tutti gli accertamenti che competono all'autorità giudiziaria e poi nel merito degli argomenti mi riservo di ritornarci, per il momento non rilasceremo altre dichiarazioni". Queste le dichiarazioni dell'avvocato Luca Montella, il legale chiamato a difendere Emanuele Ragnedda. Da questa mattina, Montella è a Palau nella tenuta vitivinicola ConcaEntosa di proprietà di Ragnedda, dove sono iniziati gli accertamenti irripetibili dei carabinieri del Ris di Cagliari alla ricerca di elementi utili alle indagini. In particolare viene setacciata l'abitazione all'interno della vasta tenuta: è qui, secondo l'accusa, che potrebbe essere maturato il delitto. Il corpo di Cinzia Pinna non è stato ancora trovato.

C'è anche un secondo indagato

Indagato per l'occultamento del cadavere è un giovane milanese di 26 anni. Anche i suoi avvocati, Antonello Desini, Nicoletta Mani e Maurizio Mani, sono in queste ore a Palau per seguire gli sviluppi dell'inchiesta. "Oggi iniziano gli accertamenti irripetibili tecnici nella casa del soggetto indagato per omicidio, che per noi sono estremamente importanti. Chiariranno la vicenda che finora è indefinita", hanno sottolineato i legali, che poi precisano: "Il nostro assistito e l''indagato per omicidio non erano amici, ma avevano un rapporto di mera conoscenza, non lo ha frequentato nei giorni della scomparsa e per quello che ci è dato sapere non conosceva la ragazza, quindi non si capisce perché è stato tirato in ballo". I rilievi dei carabinieri del Ris andranno avanti per tutta la giornata, per domani invece è previsto l'arrivo dei Cacciatori di Sardegna.

Argomenti

scomparsa
CinziaPinna
Imprenditore
omicidiovolontario
Palau

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Arturo Scotto a RTL 102.5: “Siamo di fronte a un avvertimento, governo dica che questo blocco navale è legale”

    Arturo Scotto a RTL 102.5: “Siamo di fronte a un avvertimento, governo dica che questo blocco navale è legale”

  • RTL 102.5 ancora al vertice delle radio italiane nella rilevazione Audiradio: 9,2 milioni di persone ascoltano ogni giorno RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta

    RTL 102.5 ancora al vertice delle radio italiane nella rilevazione Audiradio: 9,2 milioni di persone ascoltano ogni giorno RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta

  • Apre in Friuli la 'Coverciano' degli scacchi. Formerà i campioni italiani e ospiterà i tornei nazionali e locali

    Apre in Friuli la 'Coverciano' degli scacchi. Formerà i campioni italiani e ospiterà i tornei nazionali e locali

  • A Roma torna la Wizz Air Rome Half Marathon, la mezza maratona più partecipata d’Italia

    A Roma torna la Wizz Air Rome Half Marathon, la mezza maratona più partecipata d’Italia

  • Atterrato a Roma Fiumicino il primo volo con a bordo due cani di media taglia in cabina senza trasportino

    Atterrato a Roma Fiumicino il primo volo con a bordo due cani di media taglia in cabina senza trasportino

  • Marco Masini a RTL 102.5: “Voglio dare un senso a questi 35 anni di carriera e a questo viaggio meraviglioso con chi mi segue”

    Marco Masini a RTL 102.5: “Voglio dare un senso a questi 35 anni di carriera e a questo viaggio meraviglioso con chi mi segue”

  • Ischia: una bomba d'acqua ha investito l'isola stamattina, nessuna vittima ma tanti disagi, specie a Forio

    Ischia: una bomba d'acqua ha investito l'isola stamattina, nessuna vittima ma tanti disagi, specie a Forio

  • Emanuele Aloia a RTL 102.5: “Nelle prossime settimane vorrei chiudere il disco, in cui ogni canzone farà riferimento a un pianeta diverso”

    Emanuele Aloia a RTL 102.5: “Nelle prossime settimane vorrei chiudere il disco, in cui ogni canzone farà riferimento a un pianeta diverso”

  • Legge di bilancio: previsto il blocco automatico per i dipendenti pubblici che hanno debiti con il fisco

    Legge di bilancio: previsto il blocco automatico per i dipendenti pubblici che hanno debiti con il fisco

  • Matteo Salvini a RTL 102.5, sciopero: “Bassa adesione nei trasporti”

    Matteo Salvini a RTL 102.5, sciopero: “Bassa adesione nei trasporti”

Ennesima tragedia del lavoro, a Marcianise in provincia di Caserta morti tre operai, due sono feriti

Ennesima tragedia del lavoro, a Marcianise in provincia di Caserta morti tre operai, due sono feriti

L'esplosione di un silos in manutenzione ha sbalzato in aria per molti metri gli operai che erano al lavoro, il sito era stato chiuso in passato per irregolarità

Caso Grillo jr: salta la sentenza nel processo per violenza sessuale di gruppo, a Tempio Pausania

Caso Grillo jr: salta la sentenza nel processo per violenza sessuale di gruppo, a Tempio Pausania

Un grave lutto ha colpito il presidente del collegio giudicante oggi: è morto il figlio. La sentenza era prevista per il pomeriggio. Ciro Grillo è accusato insieme a quattro amici di aver violentato una giovane italo-norvegese, ospitata in casa in Sardegna, insieme a una sua amica, nell'estate del 2019. Rischia nove anni di carcere

Torino: autotrasportatore suicida, era stato umiliato e schiaffeggiato davanti ai colleghi

Torino: autotrasportatore suicida, era stato umiliato e schiaffeggiato davanti ai colleghi

Una indagine coinvolge per omicidio colposo due funzionari della società Af Logistics, stralciato l'ipotesi di reato di sfruttamento denunciato dai legali della famiglia