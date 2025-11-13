Gli azzurri vincono a fatica in Moldova, 2-0 maturato nei minuti finali. Italia ai play off

Paolo Pacchioni

13 novembre 2025, ore 22:55

A Chisinau decisivi i gol nel finale di Gianluca Mancini e Pio Esposito, entrambi a segno di testa. Domenica a san Siro la sfida alla Norvegia, che di fatto è già qualificata per il Mondiale

MOLDOVA-ITALIA 0-2

Ci sono voluti 87 minuti per abbattere il muro della Moldova. Poi nel recupero è arrivato anche il raddoppio. A Chisinau per l’Italia successo di maturato nel finale. Lo 0-2 porta le firme di Gianluca Mancini e Pio Esposito, entrambi a segno di testa. La prestazione degli Azzurri comunque è stata piuttosto deludente, deciso passo indietro rispetto alle ultime uscite della nazionale di Gattuso. Alla modesta Moldova - per capirci- la Norvegia aveva segnato 11 gol in una sola partita. Quattro occasioni nei primi dieci minuti avevano fatto pensare a una Italia arrembante, ma è stato un fuoco di paglia. Poi ci sono stati soprattutto errori, imprecisioni, distrazioni, limiti tecnici. Decisivi gli ingressi dalla panchina dei vari Dimarco, Politano ed Esposito. Il risultato non era determinante visto che il successo della Norvegia aveva già dirottato gli Azzurri verso i playoff. Ma giocando così sarà dura. 

NORVEGIA AI MONDIALI

Manca il timbro dell’aritmetica, ma la logica dice che la Norvegia è qualificata al mondiale. Anche se gli azzurri vincessero lo scontro diretto di domenica prossima a san Siro, i norvegesi possono continuare a contare su un vantaggio incolmabile a livello di differenza reti. Alla nazionale di Oslo serviva una vittoria contro la modesta Estonia. Il primo tempo – chiuso sullo 0-0- aveva seminato qualche timida illusione per l’Italia. Poi però a inizio ripresa la Norvegia si è sbloccata con quattro gol in dodici minuti e non c’è stata più storia. Alla fine il punteggio allo stadio Ullevand è stato di 4-1, con le doppiette di Sorloth e di Haaland e il gol della bandiera segnato da Saarma.


LE ALTRE QUALIFICATE

Al momento queste sono le nazionali già qualificate ai mondiale americano: Canada, Messico, Stati Uniti (Paesi ospitanti Giappone Nuova Zelanda Iran Argentina Uzbekistan Corea del Sud Giordania Australia Brasile Ecuador Uruguay Colombia Paraguay Marocco Tunisia Egitto Algeria Ghana Capo Verde Sudafrica Qatar Inghilterra Francia Arabia Saudita Senegal Costa d'Avorio. Le altre big d’Europa sono molto vicine alla qualificazione diretta; l’Italia invece dovrà giocarsi tutto nel doppio play off di fine marzo. Se non altro, visto che le squadre forti saranno già al mondiale, possiamo sperare in accoppiamenti non impossibili.


