Gli azzurri vincono a fatica in Moldova, 2-0 maturato nei minuti finali. Italia ai play off

MOLDOVA-ITALIA 0-2

Ci sono voluti 87 minuti per abbattere il muro della Moldova. Poi nel recupero è arrivato anche il raddoppio. A Chisinau per l’Italia successo di maturato nel finale. Lo 0-2 porta le firme di Gianluca Mancini e Pio Esposito, entrambi a segno di testa. La prestazione degli Azzurri comunque è stata piuttosto deludente, deciso passo indietro rispetto alle ultime uscite della nazionale di Gattuso. Alla modesta Moldova - per capirci- la Norvegia aveva segnato 11 gol in una sola partita. Quattro occasioni nei primi dieci minuti avevano fatto pensare a una Italia arrembante, ma è stato un fuoco di paglia. Poi ci sono stati soprattutto errori, imprecisioni, distrazioni, limiti tecnici. Decisivi gli ingressi dalla panchina dei vari Dimarco, Politano ed Esposito. Il risultato non era determinante visto che il successo della Norvegia aveva già dirottato gli Azzurri verso i playoff. Ma giocando così sarà dura.

NORVEGIA AI MONDIALI

Manca il timbro dell’aritmetica, ma la logica dice che la Norvegia è qualificata al mondiale. Anche se gli azzurri vincessero lo scontro diretto di domenica prossima a san Siro, i norvegesi possono continuare a contare su un vantaggio incolmabile a livello di differenza reti. Alla nazionale di Oslo serviva una vittoria contro la modesta Estonia. Il primo tempo – chiuso sullo 0-0- aveva seminato qualche timida illusione per l’Italia. Poi però a inizio ripresa la Norvegia si è sbloccata con quattro gol in dodici minuti e non c’è stata più storia. Alla fine il punteggio allo stadio Ullevand è stato di 4-1, con le doppiette di Sorloth e di Haaland e il gol della bandiera segnato da Saarma.



