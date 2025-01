Governo, all’insediamento di Trump la premier Meloni in prima fila insieme al presidente argentino Milei

Nel gelo polare di Washington è iniziata la giornata di Giorgia Meloni, volata domenica negli Usa per la cerimonia di insediamento di Donald Trump.

Il video

In un breve video girato in hotel con la supervisione di Palazzo Chigi, la premier italiana spiega perché ha deciso di prendere posto accanto al presidente argentino Javier Milei, nelle prime file della rotunda di Capitol Hill. Ha anche partecipato, prima del giuramento, alla tradizionale messa nella chiesa di St. Johns.





La photo

La photo opportunity insomma certifica che la leader della destra italiana è l’unico capo di governo occidentale invitato alla cerimonia, ma soltanto il tempo dirà se sia stato un azzardo o una scommessa vinta. «Io penso che sia molto importante per una Nazione come l’Italia, che ha rapporti estremamente solidi con gli Stati Uniti, dare una testimonianza della volontà di continuare e semmai rafforzare quella relazione, in un tempo in cui le sfide sono globali e interconnesse». Questo, per la fondatrice di Fdi, «il senso della missione».

L’obbiettivo

E l’obbiettivo principe è quello di un vero bilaterale, il primo concesso a un big europeo, grazie all'aiuto di di Elon Musk. La preoccupazione, forse la principale in queste ore, sono i dazi. Il timore è che Trump firmi nelle ore o nei giorni immediatamente successivi un ordine esecutivo per imporre ai partner dell’Unione una pesante tassazione sulle esportazioni. La premier ripartirà per l’Italia già stasera. Se porterà a casa il risultato dello stop ai dazi, avrà trasformato il viaggio anche in un successo diplomatico