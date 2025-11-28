Hong Kong, dopo 48 ore è stato domato l'incendio. Si aggrava il bilancio delle vittime

Hong Kong, dopo 48 ore è stato domato l'incendio. Si aggrava il bilancio delle vittime

Hong Kong, dopo 48 ore è stato domato l'incendio. Si aggrava il bilancio delle vittime Photo Credit: Ansa / May James

Redazione Web

28 novembre 2025, ore 13:00

Sono almeno 128 i morti, circa duecento i dispersi, mentre le indagini proseguono. Sotto la lente le impalcature degli edifici in ristrutturazione e l'allarme antincendio

Restano le carcasse annerite dei sette grattacieli, dove qualcuno sta lasciando un fiore. È stato un lavoro incessante quello dei Vigili del Fuoco, che dopo quasi 48 ore sono riusciti a spegnere il violento incendio che mercoledì scorso ha colpito un complesso di edilizia popolare a Hong Kong, a nord, nel distretto di Tai Po. Intanto si aggrava il bilancio delle vittime: sono 128 quelle accertate. Un numero destinato ad aumentare, perché i dispersi sono almeno duecento, con alcuni corpi non ancora identificati. Sono 79, invece, i feriti. 


GLI AIUTI AGLI SFOLLATI

Una tragedia che ha sconvolto la città, tra la disperazione di chi attende di conoscere la sorte dei propri cari e l’incertezza degli sfollati, che hanno perso tutto. Centinaia di volontari sono in campo per aiutarli, distribuendo beni di prima necessità. In campo anche alcune grandi società, che cercheranno di fornire il loro aiuto. 


LE INDAGINI PROSEGUONO

Tutto mentre proseguono le indagini. L’ipotesi è che le fiamme siano divampate, inizialmente, da un edificio in ristrutturazione, per poi propagarsi a tutti gli altri attraverso le impalcature in bambù, con pannelli di polistirolo attorno alle finestre. Sotto la lente anche l’allarme antincendio, che potrebbe essere stato non funzionante in tutto il complesso.

Argomenti

Hong Kong
incendio

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Umberto Tozzi, disponibile da oggi "L'ultima notte rosa live". Da marzo 2026 il tour dell'artista torinese

    Umberto Tozzi, disponibile da oggi "L'ultima notte rosa live". Da marzo 2026 il tour dell'artista torinese

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Ragazze facili” di Cesare Cremonini, “In The Dark (with Stray Kids)” di DJ Snake e “Bollicine” di Rose Villain

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Ragazze facili” di Cesare Cremonini, “In The Dark (with Stray Kids)” di DJ Snake e “Bollicine” di Rose Villain

  • X Factor: semifinale ricca di emozioni con doppia eliminazione. Irama superospite illumina la serata

    X Factor: semifinale ricca di emozioni con doppia eliminazione. Irama superospite illumina la serata

  • Europa League: Roma batte Midtiylland 2-1, Bologna- Salisburgo 4-1 in Europa League, in Conference, Fiorentina- AEK

    Europa League: Roma batte Midtiylland 2-1, Bologna- Salisburgo 4-1 in Europa League, in Conference, Fiorentina- AEK, 0-1

  • Achille Lauro a RTL 102.5: “Questa sera ci sarà l’orchestra, sarà una semifinale bellissima con ospite Irama”

    Achille Lauro a RTL 102.5: “Questa sera ci sarà l’orchestra, sarà una semifinale bellissima con ospite Irama”

  • Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, a RTL 102.5: “Dalla famiglia atteggiamento fondamentalista, hanno rifiutato più offerte di una casa”

    Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, a RTL 102.5: “Dalla famiglia atteggiamento fondamentalista, hanno rifiutato più offerte di una casa”

  • L'Antico rito a Olimpia, accesa la fiamma il conto alla rovescia per Milano Cortina 2026 è iniziato

    L'Antico rito a Olimpia, accesa la fiamma il conto alla rovescia per Milano Cortina 2026 è iniziato

  • Champions League. Palladino ok, Atalanta travolge l'Eintracht. L'Atletico beffa l'Inter

    Champions League. Palladino ok, Atalanta travolge l'Eintracht. L'Atletico beffa l'Inter

  • Carlo Verdone a RTL 102.5. Attore, regista e nel 2026 anche Dj per un giorno su Radiofreccia

    Carlo Verdone a RTL 102.5. Attore, regista e nel 2026 anche Dj per un giorno su Radiofreccia

  • Valeria Graci a RTL 102.5: “Sono molto elettrizzata per questo spettacolo, è dedicato a tutte le donne e all’accettazione di noi stesse”

    Valeria Graci a RTL 102.5: “Sono molto elettrizzata per questo spettacolo, è dedicato a tutte le donne e all’accettazione di noi stesse”

A innsbruck macabro ritrovamento, madre e figlia di 10 anni erano state messe in un congelatore

A innsbruck macabro ritrovamento, madre e figlia di 10 anni erano state messe in un congelatore

Scomparse da Luglio 2024 sono morte per cause da stabilire, i due fratelli in arresto da tempo hanno ammesso di averne occultato i cadaveri, ma dicono che la loro morte è stato un incidente

La ricerca. Il cervello si addormenta bruscamente, la svolta in 4 minuti

La ricerca. Il cervello si addormenta bruscamente, la svolta in 4 minuti

Scoperta utile per disturbi del sonno e sicurezza al volante grazie allo studio dell'Imperial College di Londra pubblicato su Nature Neuroscience

Trump-Mamdani, il presidente e il sindaco d'America: due facce della stessa medaglia

Trump-Mamdani, il presidente e il sindaco d'America: due facce della stessa medaglia

Si fanno la guerra. In poco più di 24 ore si sono minacciati, insultati, derisi. Il primo cittadino di New York e l'inquilino della Casa Bianca sembrano risiedere in pianeti diversi per impostazione culturale, politica e sociale, ma forse non sono così distanti