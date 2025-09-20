I caccia di Putin e l'intervento dei velivoli italiani, cosa sono i Mig-31 che hanno violato lo spazio aereo NATO e gli F-35 che li hanno intercettati Photo Credit: ANSA FOTO

ll’alba su Tallinn, quando tutto sembrava scorrere nella consueta calma, un allarme improvviso ha spezzato la quiete. I radar della NATO avevano intercettato tre MiG russi senza piano di volo né contatto radio che si erano spinti nello spazio aereo estone. Bastarono dieci minuti perché dalla base di Ämari due caccia italiani F-35 decollassero con un fragore netto, inaugurando una missione di “scramble”, la procedura d’urgenza che consente di reagire immediatamente a potenziali minacce. Una routine di sicurezza che, in pochi istanti, si è trasformata in un braccio di ferro ad alta quota tra due mondi militari diversi per concezione e tecnologia.

L'F-35, ECCO IL CACCIA MULTIRUOLO DELL'AERONAUTICA

L’F-35 Lightning II, punta di diamante della quinta generazione, rappresenta oggi il fulcro delle capacità aeree italiane. Progettato per essere polivalente, può passare dal supporto ravvicinato a missioni di bombardamento tattico o di supremazia aerea senza modificare l’assetto operativo. Dotato di tecnologia stealth e sistemi di comunicazione interconnessi con le difese terrestri, ha la capacità di monitorare aree vastissime e colpire anche senza l’ingaggio diretto, grazie alla rete di sensori e software avanzati. A differenza dei Tornado, che puntavano sulla velocità pura, l’F-35 si affida alla combinazione di invisibilità, precisione e interoperabilità. Il casco del pilota è un concentrato di innovazione: permette una visione a 360 gradi dello spazio circostante, trasformando il velivolo in un vero centro di comando volante.