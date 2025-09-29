I cambiamenti climatici ci fanno mangiare più zuccheri, è il risultato di uno studio

I cambiamenti climatici ci fanno mangiare più zuccheri, è il risultato di uno studio Photo Credit: ANSA/CARLO FERRARO

Sergio Gadda

29 settembre 2025, ore 16:03 , agg. alle 18:38

Ci sarebbero correlazioni tra l’aumento delle temperature medie e gli acquisti dei consumatori

Potrebbero esserci delle correlazioni tra l'aumento delle temperature e la voglia di mangiare più dolci. È il risultato di uno studio che è stato pubblicato sulla rivista Nature. E questo è un pericolo per la salute pubblica. Infatti la ricerca dimostra che il caldo porta alla disidratazione e quindi per dissetarsi, si ricorre più alle bevande analcoliche a base di zucchero, stimolanti, ma a basso contenuto di nutrienti, piuttosto che un sano bicchiere d’acqua.


L’aumento degli zuccheri

Secondo i risultati di questo studio, entro il 2095, si completerà questo cambiamento che è tradotto in maggiore consumo di bevande zuccherate e dessert ghiacciati. I ricercatori che hanno compiuto lo studio, hanno analizzato la relazione tra le condizioni meteorologiche e gli acquisti dei consumatori, scoprendo che il consumo di zucchero è aumentato con l'aumentare delle temperature tra 12 e 30 gradi centigradi. Il consumo di bevande dolci, invece, quando la temperatura supera i 30 gradi


Il consumo di zuccheri

La ricerca ha dunque evidenziato l’aumento del consumo di zuccheri aggiunti di 0,7 grammi a persona al giorno per ogni grado centigrado di riscaldamento nelle famiglie statunitensi. In termini pratici, mediamente ogni persona accumula zuccheri giornalieri equivalenti ad una singola barretta di cioccolato. E giorno dopo giorno, questo aumento dell’assunzione di zuccheri influisce sul corpo umano in maniera significativa. Secondo il dott. Pan He, coautore dello studio e docente senior di scienze sociali ambientali e sostenibilità presso l'Università di Cardiff, “L'aumento delle temperature fa la differenza su ciò che mangiamo e beviamo". Anche perché la gente, continua l’esperto "Non ci pensa molto su ciò che mangia e beve e su come questo possa dipendere dal cambiamento climatico ".


