I Modà a RTL 102.5: “È stato un Sanremo difficile per via dell’incidente, ma è stata anche una prova. Vorremmo che la Notte dei Romantici sia un karaoke e una scoperta per tutti i fan”

I Modà, la band capitanata da Francesco “Kekko” Silvestre (voce) con al suo fianco Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria), sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare il loro nuovo album, intitolato “8 CANZONI” e rilasciato il 14 febbraio. Il disco è composto da otto brani che fotografano perfettamente chi sono i Modà oggi e lo stretto legame costruito con il loro pubblico in oltre 20 anni di carriera. Ai microfoni di RTL 102.5, i Modà hanno raccontato: «Sono otto canzoni, abbiamo cercato di fare una sorta di “greatest hits” del momento che stiamo vivendo, perché la discografia oggi ti porta ad andare abbastanza in fretta e per un cantautore è difficile stare a questo passo. Siccome la musica va troppo veloce, quando fai un disco è meglio metterci meno cose per portare più attenzione sulle canzoni che ci piacevano di più e ci convincevano. Speriamo di esserci riusciti, l’importante quando fai una cosa è farla al massimo delle tue possibilità e noi l’abbiamo fatto. All’inizio non sapevamo come intitolarlo, perché tra i brani non c’è n’è uno con un titolo che ci convinceva per il disco. Il grafico ha stilizzato bene il numero 8 e ci piace il fatto che ricordi un infinito, come ci auguriamo che siano le nostre canzoni».





Sanremo 2025

Nel corso di “The Flight”, la band ha anche raccontato l’esperienza alla settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, alla quale ha partecipato con il brano “Non ti dimentico”. «È stato un Sanremo molto difficile, perché c’è stato questo infortunio alle costole che mi ha penalizzato da un punto di vista fisico. Nonostante tutto siamo riusciti a cantare tutte le sere e ci siamo esibiti anche dignitosamente. È stata un po’ difficile come settimana perché dovevo stare tutto il giorno a letto sdraiato. Adesso, pian piano il dolore sta diminuendo. E’ stata una grande prova anche per me, personalmente, perché mi ha messo alla prova anche dal punto di vista mentale, perché pensi subito di mollare. Ci sono una serie di cose che ti passano per la testa. In generale, sono molto soddisfatto per quello che siamo riusciti a portare sul palco, musica suonata dal vivo e niente auto-tune». «È stato un crescere ogni sera insieme al dolore. Ero spaventato la prima sera perché non sapevo come sarebbe andata. Dalla seconda è stato un dramma, sentivo la costola che mi usciva mentre cantavo e ho usato l’asta del microfono per tenerla dentro. Ringrazio i ragazzi che sono sempre stati molto bravi. L’unica preoccupazione che ho è quella di rimettermi in forma il prima possibile perché devo iniziare ad allenarmi per San Siro perché lì non canti una sola canzone ma devi stare due ore e mezza sul palco e devi dare tutto». ha raccontato Kekko a RTL 102.5.





La notte dei romantici e il tour nei palazzetti

I Modà, prima di Natale, hanno annunciato un atteso concerto allo Stadio di San Siro il prossimo 12 giugno 2025: “LA NOTTE DEI ROMANTICI”. La band tornerà per la quarta volta in carriera nello stadio milanese e, a distanza di 11 anni dal loro trionfante esordio negli Stadi nel 2014, ripercorrerà la loro lunga carriera, oltre vent’anni di canzoni e di successi. «La scaletta è già finita, ci stiamo lavorando su da Natale. È molto tosta, voglio che sia un karaoke quella sera. Abbiamo cercato di mettere le canzoni che hanno segnato il nostro percorso e quelle più conosciute. Ovviamente ci sarà anche qualcosa di “8 CANZONI” perché la notte dei romantici è qualcosa a parte rispetto al resto del tour nei palazzetti dove magari avranno assimilato meglio le canzoni del nuovo disco. Abbiamo sempre aperto con delle bombe, come “Dimmelo”, “Gioia” e canzoni rock. Siccome è la “notte dei romantici” apriremo con un pezzo che canteremo tutti. Sul finale ci sarà come sempre “Viva i romantici”. Vorremmo che fosse un viaggio anche per i fan, una scoperta. Noi non vediamo l’ora, lo aspettiamo da tantissimo» hanno rivelato i Modà ai microfoni di RTL 102.5. A questa data evento, si aggiunge una nuova data estiva il 28 giugno 2025 alla Fiera di Cagliari, per poi tornare nei palazzetti italiani tra ottobre e novembre. «Non vediamo l’ora di tornare in Sardegna, è una terra magica e abbiamo amici speciali, come i Tazenda e in tanti hanno apprezzato la canzone che abbiamo realizzato insieme. Partiremo poi a novembre con il tour nei palazzetti, dal 30 ottobre a Padova e si finisce il 2 dicembre a Torino. Vorremmo che fosse un tour itinerante e vorremmo andare a trovare tutti. Con calma, ci vuole pazienza per organizzare tutto» ha aggiunto la band.