I Pinguini Tattici Nucleari a RTL 102.5: “Lo spirito di adattamento è stata una delle cose che ci ha unito molto, i pinguini del resto si adattano nel proprio habitat”

I Pinguini Tattici Nucleari sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare in diretta radiofonica il loro nuovo progetto discografico, dal titolo “Hello World”. Tra canzoni da cantare a squarciagola a un live, brani carichi di un'ironia fresca e leggera, citazioni pop - che negli anni sono diventate il tratto distintivo della band - e ballad più intime, dove vengono esplorati con lucidità e delicatezza alcuni temi cruciali della contemporaneità, “Hello World” è un viaggio di 15 brani che invita l'ascoltatore a mettersi “scomodo”, a lasciarsi coinvolgere, a essere pronto ad alzarsi per ballare, a sedersi per riflettere, e a intraprendere un percorso caleidoscopico tra emozioni, esperienze e riflessioni. Un album che vuole regalare una prospettiva, come sempre estremamente personale e sentita, sulla complessità del presente, ancora una volta attraverso gli occhi di una band. Ai microfoni di RTL 102.5, la band ha raccontato: «A noi piace scherzare e giocare con il nostro pubblico, anche perché si va oltre la musica in qualche modo, come se fossimo una grande famiglia. È un viaggio incredibile, così come è stato un viaggio meraviglioso “Islanda”. Il brano è scritto sulla base di un viaggio perché è tutto un grande viaggio e per noi sei ci sono diversi viaggi da celebrare. Siamo andati tutti insieme in Islanda poco prima del tour negli stadi nel 2023, anche per togliere l’ansia e i pensieri negativi e siamo partiti a maggio, dormendo nella stessa stanza e ci siamo divertiti tantissimi». "Hello World" ha dentro di sé tutto, “hello” - ciao - l’azione e “world” la platea, e con “Hello World” ci si può riferire a tutti nel mondo indiscriminatamente. Dentro queste due semplici parole unite c'è tutto quello che serve. Non è solo la prima frase che si insegna ai programmatori, ma può affascinare chiunque perché rappresenta un sincero saluto al mondo. Tra le tracce del nuovo album, c’è anche “Romantico Ma Muori”: «Voleva essere un titolo accattivante sulla morte del romanticismo, qualcosa che magari vive ancora ma non si vede, che comunque esiste. La canzone è stata scritta su ispirazione di una coppia vista per strada a caso con il cane, ero al bar e ho provato ad immaginarmi la loro storia d’amore» ha rivelato la band.





Hello World Tour 2025

I brani di “Hello World” saranno i protagonisti del tour negli stadi previsto per il 2025, che li vedrà impegnati dal prossimo 7 giugno per 9 imperdibili appuntamenti. Hello World Tour 2025 farà tappa a Reggio Emilia, Milano, Treviso, Torino, Ancona, Firenze, Napoli e Roma. In merito al tour, la band ha rivelato: «Adesso abbiamo un sacco di instore e il primo è stato a Roma, la sera prima dell’uscita del disco e l’abbiamo fatto sentire in anteprima, il pubblico arriva con regali per noi ed è incredibile, ti senti tanto amato, scambi due parole con le persone ed è divertente. Poi a giugno ci sarà il tour. Per la scaletta siamo in difficoltà perché alcuni pezzi sono fondamentali per noi e non così tanto per il pubblico, dall’altra parte ci sono molti pezzi che il pubblico vuole o che sono forti in radio. Fare la scaletta è un tema complessissimo». «L’idea di suonare insieme, live e in sala prove, è molto formativa anche a livello umano. Il primo stadio che abbiamo fatto era a Venezia e da lì a breve avremmo suonato a San Siro. Avevamo molta ansia, ma la nostra band nasce per dimenticarsi del sé e allargarsi agli altri. Lo spirito di adattamento è stata una delle cose che ci ha unito molto, i pinguini del resto si adattano nel proprio habitat» hanno aggiunto i componenti della band.