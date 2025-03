Il Boss delle cerimonie apre le porte a "Bake Off Italia"

Al via la quarta stagione della serie cult con una sorpresa davvero "dolce"...

Il Boss Don Antonio riapre le porte del suo Castello, La Sonrisa, per la quarta stagione della serie cult "Il Boss delle cerimonie", ogni venerdì alle 22:40 su Real Time. Busseranno alle porte del castello Benedetta Parodi e i giudici di Bake Off, giunti nel regno del Boss per regalare agli sposi una torta realizzata dai concorrenti, in una prova del talent ambientata proprio alla Sonrisa.

Antonio Polese, la figlia Imma, il genero Matteo e i collaboratori, coordinati come sempre da Davide e dal maître Ferdinando, sono pronti a rendere indimenticabili le cerimonie degli esigenti clienti. Ad arricchire il collaudato staff un nuovo ingresso creerà scompiglio nella famiglia, Antonio Jr., nipote del Boss, che compiuti i 18 anni è pronto a confrontarsi attivamente con il business di famiglia. Dimostrerà di avere la stoffa del nonno?

