Il ciclone Harry provoca pesanti disagi in Calabria, Sicilia e Sardegna, dove sono stati trovati vivi due pastori dispersi

In arrivo forte maltempo sulle Isole maggiori e la Calabria, con la massima allerta per nubifragi, mareggiate e venti di burrasca. I meteorologI confermano la formazione di un ciclone tra Sardegna, Sicilia, coste libiche e Calabria con fenomeni persistenti per almeno altre 24 ore: avremo ancora nubifragi sulle Isole Maggiori e in Calabria con accumuli localmente molto elevati sui settori orientali di Sicilia e Sardegna e meridionali della Calabria (anche oltre 200 mm / 24 ore). Non mancherà neppure la neve che cadrà abbondante oltre i 900 metri tra Basilicata e Calabria ed oltre i 1700 metri sull'Etna. E una nuova ondata di maltempo si prevede nel fine settimana.

Sardegna, Sicilia e Calabria sono nell'occhio del ciclone Harry, una tempesta di vento con raffiche superiori ai 110-120/km all'ora, forti piogge e mareggiate lungo le coste. La Protezione civile ha emesso un'allerta rossa nelle tre Regioni in vigore ieri e oggi. Attesi accumuli superiori ai 300 millimetri in meno di 48 ore. I sindaci dei Comuni capoluogo, da Cagliari a Olbia, da Palermo a Catania, da Catanzaro a Reggio Calabria, ma anche in diverse province delle tre Regioni, hanno deciso in via precauzionale la chiusura di scuole, università, uffici pubblici, parchi, cimiteri e impianti sportivi. Annullati anche gli appuntamenti istituzionali



