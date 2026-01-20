Il ciclone Harry provoca pesanti disagi in Calabria, Sicilia e Sardegna, dove sono stati trovati vivi due pastori dispersi

Il ciclone Harry provoca pesanti disagi in Calabria, Sicilia e Sardegna, dove sono stati trovati vivi due pastori dispersi Photo Credit: Ansa /FACEBOOK/DANILO LO GIUDICE

Redazione Web

20 gennaio 2026, ore 13:30

Le previsioni per i prossimi giorni non lasciano spazio all'ottimismo, nel fine settimana nuovo peggiormento, oggi resta la massima allerta nelle tre regioni

In arrivo forte maltempo sulle Isole maggiori e la Calabria, con la massima allerta per nubifragi, mareggiate e venti di burrasca. I meteorologI confermano la formazione di un ciclone tra Sardegna, Sicilia, coste libiche e Calabria con fenomeni persistenti per almeno altre 24 ore: avremo ancora nubifragi sulle Isole Maggiori e in Calabria con accumuli localmente molto elevati sui settori orientali di Sicilia e Sardegna e meridionali della Calabria (anche oltre 200 mm / 24 ore). Non mancherà neppure la neve che cadrà abbondante oltre i 900 metri tra Basilicata e Calabria ed oltre i 1700 metri sull'Etna. E una nuova ondata di maltempo si prevede nel fine settimana.

 Sardegna, Sicilia e Calabria sono nell'occhio del ciclone Harry, una tempesta di vento con raffiche superiori ai 110-120/km all'ora, forti piogge e mareggiate lungo le coste. La Protezione civile ha emesso un'allerta rossa nelle tre Regioni in vigore ieri e oggi. Attesi accumuli superiori ai 300 millimetri in meno di 48 ore. I sindaci dei Comuni capoluogo, da Cagliari a Olbia, da Palermo a Catania, da Catanzaro a Reggio Calabria, ma anche in diverse province delle tre Regioni, hanno deciso in via precauzionale la chiusura di scuole, università, uffici pubblici, parchi, cimiteri e impianti sportivi. Annullati anche gli appuntamenti istituzionali


Il maltempo in Sardegna

Difficoltà nei collegamenti marittimi: in Sardegna stop alle navi per la penisola a Cagliari e Olbia e ai traghetti per la Corsica, chiuso inoltre l'accesso all'isola di Caprera In Sardegna l'ondata severa di maltempo è stata definita dagli esperti "un fenomeno mai osservato negli ultimi tempi, soprattutto nella costa sud orientale". "Il monitoraggio è continuo, il coordinamento è costante e tutte le strutture operative sono pienamente al lavoro”, ha detto la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. E proprio in Sardegna, ieri sera, 19 gennaio, sono stati ritrovati, in buone condizioni di salute, due pastori che dalla mattina non davano più notizie a seguito dell'esondazione del rio Margiani, a Urzulei in Ogliastra. Oggi, invece, a causa del forte vento un albero è crollato su un'auto a Tortolì. Le due persone che viaggiavano nella vettura sono rimaste ferite in maniera non grave.

La Sicilia

Circa 200 Comuni della Sicilia hanno attivato i Centri operativi comunali (Coc) per garantire il coordinamento delle forze in campo per il maltempo. E circa 150 sindaci hanno emanato ordinanze per la chiusura delle scuole. Sono impegnate oltre 6.000 persone per i rischi dovuti al maltempo: 200 unità del personale del Dipartimento di Protezione Civile, circa 1.000 volontari e circa 5.000 le unità di personale dei comuni, dei vigili del fuoco, della forestale e delle altre strutture operative regionali e statali. Questa mattina un'auto è caduta nella voragine che si è aperta nella carreggiata, nel tratto del lungomare di Santa Teresa di Riva, nella zona di Barracca, nel Messinese. Al volante c'era un anziano residente a Savoca che, dopo l'incidente, è riuscito a chiamare il numero di emergenza 112 per chiedere aiuto.. Bloccati i traghetti per le Eolie.


