Il comandante delle forze ucraine Zaluzhny lancia la controffensiva, "Ci riprendiamo ciò che è nostro"

“E’ ora di riprenderci ciò che è nostro”. Con queste parole il comandante delle Forze armate ucraine Valeriy Zaluzhny ha lasciato intendere questa mattina che la controffensiva contro le forze russe sia ormai pronta. La frase è stata pronunciata in un video pubblicato su Telegram in cui si mostrano soldati ucraina in preghiera durante i preparativi per la battaglia. Le sue parole sono confermate anche dal segretario del Consiglio nazionale di sicurezza Oleksy Danilov, che ai microfoni della Bbc ha sottolineato come il suo Paese sia pronto a lanciare la controffensiva, definita una “opportunità storica che non si può perdere” .

Attacchi a Berdyansk

Dal campo di battaglia le notizie che giungono fanno intendere che ormai la guerra in Ucraina sia giunta a un vero cambio di passo. Poche ore dopo l’annuncio di Zaluzhny, sui social sono rimbalzate le notizie di numerose esplosioni nel distretto di Berdyansk, occupato dalle forze russe. In particolare sono state segnalate forti deflagrazioni nel centro della città come nella zona del porto e nei centri di Khimik e Vesna, nel villaggio di Novopetrovka, che ospitano "un gran numero di truppe del Cremlino. A testimonianza di tutto questo, i media ucraini hanno pubblicato numerosi filmati. Proprio per tentare di bloccare le operazioni di Kiev, secondo l’intelligence ucraina, le forze russe sarebbero pronte a lanciare una importante provocazione con un attacco nei pressi dell’impianto nucleare di Zaporizhzhia, addebitando eventuali conseguenze radioattive proprio alle forze guidate da Zaluzhny. Questo, sempre secondo gli 007, indurrebbe la Comunità internazionale a condurre indagini dettagliate costringendo l’Ucraina a bloccare le ostilità.