Il Gabibbo compie 35 anni: ecco quello che c'è da sapere sul personaggio tv più amato di sempre

Francesco Fredella

01 ottobre 2025, ore 17:30

Il più famoso pupazzo della tv ha vinto anche il Telegatto: nel 1991 viene premiato come personaggio rivelazione dell'anno

"Alè Alè, sono el Gabibbo". Tutti, ma proprio tutti, lo conosciamo. Lo amiamo. Genovese. La sua voce è inconfondibile. Sin dal primo giorno in cui è comparso in tv, era il 1° ottobre, il Gabibbo ha conquistato il pubblico. Si tratta di un'invenzione del grande Antonio Ricci, autore e papà di Striscia la notizia (uno dei programmi più longevi di sempre). Oggi il Gabibbo compie gli anni, esattamente 35. Ed è più in forma che mai. 

DA COSA DERIVA IL SUO NOME?

Gabibbo è un nome entrato nella vita di tutti noi proprio grazie al successo tv. E deriva da una parola araba, come fa sapere Tgcom24, ma l'assonanza del nome deriva - sicuramente - dalla Liguria dove ha accezioni diverse.

Dietro Gabibbo, sin dal 1990, c'era Gero Caldarelli - che è morto nell'agosto 2017. Poi è stato animato da Rocco Domenico Gaudimonte e doppiato dalla voce di Lorenzo Beccati.

Il Gabibbo presenta, balla, canta. "Fu fu dance", "Caramelle", "Bimba Bum", "Fritto misto", "Cun a cua", "Balla che ti pass", "Algoritmo ritmo" e "Veleno e veline" sono le canzoni del Gabibbo. La sua prima hit fu "Ti spacco la faccia", nata nel 1990.

I RICONOSCIMENTI

Tutti sanno chi è il Gabibbo. Una mascotte, un personaggio tv da preservare dalle contaminazioni, in grado di regalare leggerezza con un tocco di satira davvero unico. Nel marzo 1991 è stato eletto secondo genovese dell’anno in un sondaggio cittadino. Poi ha ricevuto il Telegatto come “personaggio rivelazione dell’anno”. Non c'è altro da aggiungere. 

