Il Milan e la Champions, un legame oltre i pronostici. Avanti Inter, battere il Benfica per una semifinale da derby

Pioli ha scelto di abbassare la linea difensiva per poi contare sul contropiede, sprigionando l’energia e l’esplosività di Rafael Leão. Il portoghese non delude: si fa 75 metri palla al piede, salta tre avversari in area di rigore e serve un assist fenomenale a Giroud, che deve solo spingerla dentro. Dall’altra parte un Napoli opaco e sottotono proprio nella fase più importante della stagione, nonostante sia all’andata che al ritorno abbia provato a fare la partita.

Al Milan è bastato un 1-1 per continuare a sognare. Lì dove si infrangono i sogni europei del Napoli, risorgono i ricordi di gloria intercontinentali dei rossoneri, che sembrano avere un legame indissolubile con la Coppa dalle grandi orecchie. I diavoli di Milano tornano a qualificarsi per una semifinale di Champions, risultato che mancava dall’edizione 2006-07, quella vinta nella finale di Atene contro il Liverpool con l’indimenticabile doppietta di Pippo Inzaghi.

ADESSO TOCCA ALL’INTER: BATTERE IL BENFICA PER UNA SEMIFINALE SOTTO LO SGUARDO DELLA MADONNINA

Questa sera tocca all’altra metà di Milano, l’Inter ha un vantaggio di due reti e giocherà alle 21:00 tra le mura del San Siro per sperare in un derby milanese dal sapore europeo per una semifinale che potrebbe stabilire numeri da record. Bisognerà capire se Inzaghi opterà per difendere il risultato o proverà ad andare all’offensiva, cercando di stendere definitivamente i portoghesi del Benfica. A centrocampo dovrebbero esserci Brozovic e Dimarco (Calhanoglu in panchina), Dzeko è favorito su Lukaku per affiancare Lautaro in attacco.

IL DERBY DELLA MADONNINA IN CHAMPIONS, ECCO I PRECEDENTI

Tante incredibili similitudini con quella stagione 2004/05, che regalò il derby di Milano ai quarti di finale di Champions. Tra le tante quella più eclatante è sicuramente la sede della finale che quest’anno, come nel 2005, si giocherà all'Ataturk di Istanbul. In quella sfida di 17 anni fa l’Inter vide il Milan passare il turno con un complessivo 5-0 ai danni dei cugini: l'andata finì 2-0 con i gol di Stam e Shevchenko, il ritorno 3-0 a tavolino dopo la sospensione del match con un petardo che colpì in campo Dida. Non andò bene neanche ai rossoneri che poi in finale furono rimontati e poi sconfitti dal Liverpool.

Prima del 2004/05 c'era stato un altro derby della Madonnina in Champions, in semifinale: ad avere la meglio sempre il Milan (grazie alla regola dei gol in trasferta dopo lo 0-0 dell'andata e l'1-1 al ritorno con rete di Sheva e Martins) che poi, nella finale a Manchester, conquistò ai rigori la Champions in un altro derby italiano, contro la Juventus