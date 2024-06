Verso Euro 24, oggi, domenica 9 giugno, ultimo test per gli azzurri contro la Bosnia

La fase finale degli Europei 2024 è alle porte e per l’Italia, che difende il titolo arriva l’ultimo test prima della partenza, domani, per la Germania. Oggi gli azzurri affrontano in amichevole al Bosnia Erzegovina. A Empoli il Ct Spalletti prova gli ultimi esperimenti prima di fare sul serio. “Mi aspetto che la squadra metta in pratica quanto analizzato dopo il test con la Turchia, se sbagli troppi passaggi, se non sei equilibrato nelle ripartenze rischiamo di ripetere la stessa prestazione” ha detto in conferenza stampa Luciano Spalletti, che spiega “Abbiamo avuto la possibilità di provare certe cose quindi mi aspetto che tutti facciano meglio”.





Migliorare la prestazione di Bologna

Lo 0-0 di martedì a Bologna contro la Turchia ha lasciato perplessi sia i tifosi che lo stesso Spalletti. La speranza è quella, nella gara di questa sera, di avere segnali positivi in vista dell’esordio all’Europeo il 15 giugno a Dortmund contro l'Albania. Servono risposte e servono subito per dimostrare che l’Italia può e deve difendere il titolo conquistato nel 2021 a Wembley contro l’Inghilterra. Dice ancora Spalletti: "Essendo l'Italia non possiamo e non saremo mai tranquilli, di conseguenza dobbiamo aspirare a tanto. Bisogna dimostrare di saper assumerci questa responsabilità, lavoriamo in modo serio e puntiamo al massimo. Però non bisogna dire a questi ragazzi che l'unico modo per onorare questa maglia è vincere, quando sono arrivato c'era una ferita aperta” afferma in conferenza stampa il Ct riferendosi alla mancata qualificazione al Mondiale “intanto agli Europei ci andiamo poi vedremo di crescere strada facendo. Non vogliamo essere gli hacker di noi stessi, stiamo lavorando in modo serio”. Ha concluso.





La formazione

Oggi Spalletti darà spazio a quei giocatori che sabato prossimo contro l'Albania potrebbero essere titolari. Sotto osservazione del Ct ci sono Scamacca e Fagioli, con i dubbi su quest’ultimo dopo il ritorno in campo seguito alla squalifica per scommesse. Lo juventino sarà al fianco di Jorginho pronto a sostituire Nicolò Barella, ancora alle prese con i problemi legati all'affaticamento al retto femorale destro. Il centrocampista dell'Inter, punto fermo di questa Nazionale, però potrebbe recuperare per la sfida con l’Albania. Spalletti ci conta. ''Siamo sempre stati ottimisti, il ragazzo non ci sarà oggi ma siamo fiduciosi per sabato, lo stesso vale per Meret''. Contro la Bosnia oggi il Ct azzurro darà una nuova chance a Federico Chiesa, tra i meno brillanti martedì a Bologna. Noi di Rtl 102.5 seguiremo con collegamenti frequenti nelle trasmissioni, la sfida tra Italia e Bosnia. Fischio d’inizio alle 20.45.