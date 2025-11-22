Il mondo dello spettacolo piange Ornella Vanoni, tanti i messaggi di cordoglio

Addio a Ornella Vanoni, scomparsa ieri sera a Milano per un arresto cardiaco, all’età di 91 anni. Sotto la sua abitazione, nel quartiere Brera, si sono radunate diverse troupe televisive e molte persone hanno lascito fiori e bigliettini. “Era una donna sempre giovanile e allegra. Ogni sera cantava a mezzanotte” ha raccontato un vicino di casa dell’artista. Tanti i messaggi di cordoglio. "Non sono in grado di dire niente. Sono senza parole e non ero pronto a tutto questo. Non mi pare possibile. Non riesco a dire proprio niente". Così Fabio Fazio ha espresso il suo sgomento per la morte della cantante ospite ricorrente nella sua trasmissione. “E' uno scherzo Ornella, che non dovevi farmi. Ti ho sentita una settimana fa e mi hai sgridata amorevolmente, come sempre. Ho seguito il tuo consiglio, proprio oggi ti avrei chiamata per dirti che avevo seguito il tuo consiglio ed ho accorciato i capelli come volevi tu. Mi mancherai tanto. Mi mancherà tutto di te, le tue sgridate, ma molto di più i tuoi buoni consigli", in questo modo Iva Zanicchi ha ricordato la collega. “Ornella è un' icona della musica italiana. Voce unica, eleganza, personalità, con un amore straordinario per l'arte. Era una Donna raffinata e di grande profondità che alternava un'ironia e una leggerezza meravigliose. Ha avuto una carriera straordinaria ed era davvero una Signora della musica italiana, ricevendo la stima e l'affetto di tante generazioni" si legge nella nota diffusa da Orietta Berti. Per omaggiare Ornella Vanoni Gino Paoli ha postato una foto in bianco e nero che li ritrae giovanissimi al pianoforte, con lui che suona e Vanoni appoggiata sullo strumento con indosso una collana di perle. Negli anni '60 i due, lo ricordiamo, vissero una relazione intensa e tormentata, che ispirò canzoni immortali come 'Senza fine'.

Al cordoglio del mondo dello spettacolo si è aggiunto quello del mondo politico. ll presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito Ornella Vanoni con queste parole: “Intellettuale, artista colta e versatile, interprete raffinata di canzoni che hanno lasciato un segno profondo nella storia della musica leggera non solo italiana". “Voce inconfondibile della nostra musica, che ha segnato decenni di cultura italiana e accompagnato generazioni con brani senza tempo. L'Italia perde un'artista unica, che ci lascia un patrimonio artistico irripetibile", il ricordo della premier Giorgia Meloni.

La camera ardente sarà allestita al Piccolo Teatro Grassi in via Rovello, a Milano. Ad annunciarlo è stato l'assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi. La camera ardente resterà aperta domani dalle 10 alle 14 e lunedì dalle 10 alle 13. L'annuncio dei big di Sanremo previsto per questa sera è stato posticipato di una settimana per rispetto alla scomparsa di Ornella Vanoni



