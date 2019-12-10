Il Napoli ha esonerato Carlo Ancelotti

Il Napoli ha esonerato Carlo Ancelotti

Il Napoli ha esonerato Carlo Ancelotti

Redazione Web

10 dicembre 2019, ore 23:47

Il club ha comunicato la decisione con una nota sui social

Carlo Ancelotti non e' piu' l'allenatore del Napoli. Lo ha comunicato la societa' con una nota sui propri social. "La Società Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti - e' scritto nella nota -. Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la societa', il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti". Al termine della partita di Champions League contro il Genk, vinta per 4-0, Ancelotti aveva detto che non si sarebbe dimesso ma aveva anticipato un incontro chiarificatore con il presidente De Laurentiis.

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