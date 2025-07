Il punto su Inter, Milan e Juventus, tra nuove sfide e intrecci di mercato

Le tre grandi del calcio italiano, Inter, Milan e Juventus, si preparano alla nuova stagione tra diversi temi da risolvere, ambizioni di riscatto e intrecci di mercato. Non mancano i problemi: tra tensioni interne, cessioni e acquisti le tre big della serie A puntano a fare un salto di qualità per non ripetere gli errori della scorsa stagione.





Inter

L’Inter, che oggi, sabato 26 luglio 2025 si ritrova per preparare la nuova stagione, parte con un nuovo allenatore e per costruire una nuova identità dopo una stagione finita con la delusione in Champions League, con Chivu pronto a prendere in mano le redini della squadra. Ora i nerazzurri guardano avanti con una nuova mentalità. Non mancano i problemi. Su tutti il caso Calhanoglu. Al momento le acque sembrano essere di nuovo calme. Ma il duro affondo di Lautaro al giocatore turco, potrebbe lasciare strascichi durante la stagione. Voci di mercato lo davano lontano da Milano, ma è rimasto e sembra pronto a reintegrarsi nel gruppo. Per lui Chivu ha pronto il possibile ruolo di trequartista. Intanto sul mercato continua la caccia a Loockman, anche l'Atalanta al momento sembra un osso duro. L’obiettivo è ripartire bene e soprattutto costruire un’intesa solda tra i giocatori. Tre le amichevoli di livello previste in questo primo periodo: Monaco, Monza e Olympiacos. Saranno un banco di prova importante per Chivu.





Milan

Alle spalle la deludente stagione, il Milan riparte da Massimiliano Allegri. La squadra ha bisogno di crescere e di trovare la giusta alchimia tra i suoi uomini. Ciò che è mancato nella passata stagione. Le amichevoli estive, in particolare quella contro il Liverpool a Hong Kong (si gioca oggi, sabato 26 luglio, alle 13:30 ora italiana) sono l’ideale per cercare quella solidità difensiva smarrita lo scorso anno e sperimentare nuove soluzioni tattiche, come il 3-5-2 provato contro l'Arsenal. Il tecnico rossonero ha già identificato alcuni punti su cui lavorare. In primo piano il recupero di giocatori come Rafael Leao. Poi c’è il mercato. Sin qui i rossoneri si sono limitati a Ricci (ex Torino) Modric (ex Real madrid) e nelle scorse ore è arrivato Estupinan per sostituire Theo Hernandez. Altri colpi sono attesi per attrezzare al meglio la squadra che ha come obiettivo stagione almeno quello di centrare la qualificazione alla Champions League. Al momento il Milan è alla ricerca di un attaccante. Mentre la trattativa per portare Jashari alla corte di Allegri, al momento è estenuante. Intanto il tempo stringe.





Juventus

La Juventus è una squadra al centro di molte discussioni, tra mercato e problemi interni. Su tutti il caso Douglas Luiz. Il giocatore non si è presentato al raduno, creando malumori tra i tifosi. La dirigenza sembra aver in mano la situazione. È in programma un incontro per chiarire la questione. I bianconeri si preparano a un'importante stagione con alcune certezze. Jonathan David è stato ufficializzato come il nuovo centravanti. Si è già unito alla squadra ed è pronto a dare il suo contributo. L’attaccante ex Lille, insieme a Joao Mario, che è arrivato dal Porto, ha il compito di portare freschezza alla squadra. Al momento la sensazione è che la squadra sia ancora incompleta. Chissà se la dirigenza riuscirà a completare l’organico e a non lasciare scoperti i reparti.