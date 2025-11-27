Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, a RTL 102.5: “Dalla famiglia atteggiamento fondamentalista, hanno rifiutato più offerte di una casa”

Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, a RTL 102.5: “Dalla famiglia atteggiamento fondamentalista, hanno rifiutato più offerte di una casa”

Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, a RTL 102.5: “Dalla famiglia atteggiamento fondamentalista, hanno rifiutato più offerte di una casa” Photo Credit: ANSA/ANTONELLA SALVATORE

Redazione Web

27 novembre 2025, ore 16:00

Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, interviene a RTL 102.5 in merito al caso della famiglia che ha scelto di vivere nel bosco

Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, interviene a RTL 102.5 in merito al caso della famiglia che ha scelto di vivere nel bosco, che, nelle ultime ore, sta creando dibattito in tutt’Italia. All’interno di Non Stop News, con Enrico Galletti, Massimo Lo Nigro, Giusi Legrenzi e Lucrezia Bernardo.


L’IMPATTO DELLA VICENDA SULLA COMUNITÀ

«Questa vicenda ha avuto un impatto notevole per il nostro Paese. Il nostro centro abitato in questi giorni è invaso quotidianamente da venti/trenta giornalisti delle varie testate. Io ho ricevuto richieste di intervista anche dal The Daily Telegraph e riviste estere. Anche le persone che sono state a contatto con questa famiglia sono oramai all’estremo perché tutti i giorni vengono intervistate e sentite dai giornalisti sulle modalità di vita che avevano quando stavano a Palmoli, i rapporti e i negozi che frequentavano».


IL RAPPORTO DEL SINDACO CON LA FAMIGLIA

«Ci sono state due fasi. La prima fase va dal 2021 al 23 settembre 2024, in cui la famiglia arriva a Palmoli dalla provincia di Teramo, acquistando un casolare attraverso un'agenzia immobiliare che si occupa della collocazione sul mercato di queste case di campagna abbandonate, soprattutto a favore di utenti stranieri, del Nord Europa o del Nord America. Loro sono venuti, sono passati in Comune a conoscermi e poi più volte li ho incontrati per questioni amministrative, certificati di residenza. Tra l'altro due mesi dopo il loro arrivo a Palmoli si sono sposati proprio qui e ho celebrato io il matrimonio. I bambini sono sempre stati sereni, erano in ottime condizioni di salute, puliti, ordinati e si vedeva che erano molto affettuosi verso i genitori, un affetto ricambiato dai genitori stessi. Il problema si pone in maniera esplosiva il 23 settembre 2024, quando tutta la famiglia è vittima di un incidente per intossicazione da funghi velenosi. Rimangono privi di sensi all'esterno del fabbricato tutti quanti, vengono notati fortunatamente quasi subito da un coltivatore di Palmoli confinante con il loro fondo e quindi vengono allertati».


L’OFFERTA DI UNA CASA GRATUITA RIGETTATA DALLA FAMIGLIA

«Sì, noi avevamo offerto una casa già appena dopo l'incidente perché eravamo venuti a conoscenza, anche se informalmente, della relazione rimessa dai Carabinieri alla Procura della Repubblica, dove si descriveva, attraverso una copiosa documentazione fotografica, lo stato precario del fabbricato sia a livello statico che a livello igienico sanitario. La famiglia abitata in questa nostra casa dal rientro dall'ospedale per non più di dieci giorni e poi è tornata ad abitare in campagna. Adesso che si è riproposto il problema e i bambini sono stati collocati in una casa protetta, uno degli elementi fondamentali dell'ordinanza del giudice è quella di trovare ai bambini soprattutto, ma a tutta la famiglia, un luogo sicuro dove abitare, dove non ci siano problemi di staticità o igienico sanitario. La famiglia ha rifiutato non solo la nostra casa, che era diversa dalla prima che avevamo offerto, perché quest'ultima si trova in una zona di campagna isolata, non attaccata da altri fabbricati. Loro hanno rifiutato anche l'offerta di un imprenditore del posto che ha messo a disposizione il suo agriturismo, sempre gratuitamente».


L’OPINIONE DEL SINDACO SULLA VICENDA

«Io credo che dall'inizio, cioè da oltre 14 mesi, la famiglia abbia assunto un atteggiamento troppo intransigente e direi fondamentalista nel voler vivere secondo i propri principi ecologici, ecosostenibili eccetera. Deve considerare che vive in Italia, ci sono delle leggi da rispettare, c'è una procedura aperta che la magistratura sta seguendo con i servizi sociali e allora loro devono adempiere a quanto prescritto sia dai servizi sociali, sia dal magistrato nella sua ordinanza, altrimenti non se ne esce».


Argomenti

Famiglia nel bosco
Giuseppe Masciulli
Sindaco di Palmoli

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • L'Antico rito a Olimpia, accesa la fiamma il conto alla rovescia per Milano Cortina 2026 è iniziato

    L'Antico rito a Olimpia, accesa la fiamma il conto alla rovescia per Milano Cortina 2026 è iniziato

  • Champions League. Palladino ok, Atalanta travolge l'Eintracht. L'Atletico beffa l'Inter

    Champions League. Palladino ok, Atalanta travolge l'Eintracht. L'Atletico beffa l'Inter

  • Carlo Verdone a RTL 102.5. Attore, regista e nel 2026 anche Dj per un giorno su Radiofreccia

    Carlo Verdone a RTL 102.5. Attore, regista e nel 2026 anche Dj per un giorno su Radiofreccia

  • Valeria Graci a RTL 102.5: “Sono molto elettrizzata per questo spettacolo, è dedicato a tutte le donne e all’accettazione di noi stesse”

    Valeria Graci a RTL 102.5: “Sono molto elettrizzata per questo spettacolo, è dedicato a tutte le donne e all’accettazione di noi stesse”

  • La famiglia della casa nel bosco perde l'avvocato: "Hanno rifiutato casa e progetto, rimetto il mandato”

    La famiglia della casa nel bosco perde l'avvocato: "Hanno rifiutato casa e progetto, rimetto il mandato”

  • Venerdì 28 l'Italia si ferma per lo sciopero generale contro la manovra 2026, stop per trasporti, scuola, sanità

    Venerdì 28 l'Italia si ferma per lo sciopero generale contro la manovra 2026, stop per trasporti, scuola, sanità

  • Donald Trump invia emissari a Mosca e Kiev e parla di 'accordo vicino'. Mosca, secondo il NY Post, dirà no al piano di pace

    Donald Trump invia emissari a Mosca e Kiev e parla di 'accordo vicino'. Mosca, secondo il NY Post, dirà no al piano di pace

  • Champions League. La Juve la spunta sul Bodo Glimt. A Napoli ci pensa McTominay, Qarabag battuto

    Champions League. La Juve la spunta sul Bodo Glimt. A Napoli ci pensa McTominay, Qarabag battuto

  • Massimo Ranieri a RTL 102.5: “In questo spettacolo le persone vedranno il meglio di me, ma soprattutto ciò che ancora non conoscono”

    Massimo Ranieri a RTL 102.5: “In questo spettacolo le persone vedranno il meglio di me, ma soprattutto ciò che ancora non conoscono”

  • Pio e Amedeo a RTL 102.5: “Questo è il film che ci somiglia di più, mostra il nostro lato umano. È un film spensierato e che dà speranza”

    Pio e Amedeo a RTL 102.5: “Questo è il film che ci somiglia di più, mostra il nostro lato umano. È un film spensierato e che dà speranza”

Quirinale, “scossone al governo”: Bignami (capogruppo di Fdi alla Camera) attacca, dal Colle “stupore”

Quirinale, “scossone al governo”: Bignami (capogruppo di Fdi alla Camera) attacca, dal Colle “stupore”

Secondo il quotidiano "La Verità" diretto da Maurizio Belpietro, per impedire al centrodestra di rivincere nelle urne nel 2027 ed eleggere così il presidente della Repubblica sarebbero in corso 'manovre presidenziali' per provocare "un provvidenziale scossone"

Ornella Vanoni, la camera ardente al Piccolo Teatro di Milano. L'omaggio di fan e amici

Ornella Vanoni, la camera ardente al Piccolo Teatro di Milano. L'omaggio di fan e amici

Più di cinquemila le persone che si sono messe in fila. La bara sotto il palco, nell'aria le note delle sue canzoni più famose. I funerali si terranno domani pomeriggio

In provincia di Lecce omicidio - suicidio, una madre ha uciso il figlio di otto anni poi si è gettata nel fiume

In provincia di Lecce omicidio - suicidio, una madre ha uciso il figlio di otto anni poi si è gettata nel fiume

Calimera piccolo centro nella Grecia salentina sconvolta dalla inattesa tragedia, i genitori del piccolo Elia litigavano spesso per il rispetto dell'affido congiunto