Il Sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, a RTL 102.5: “C’è spavento, è la scossa più forte degli ultimi anni”

IL QUADRO DELLA SITUAZIONE

«Tutte le aree di attesa sono subito attivate nel giro di un’ora. L’hub di Monteruscello è aperto e chi vuole stare in tranquillità può raggiungerlo oppure può raggiungere le aree d’attesa e viene trasportato alle hub di Monteruscello con le nostre navette. Sulle aree di attesa ci sono già tutti i bagni chimici, l’assistenza alla popolazione la stiamo dando con i volontari, che ringrazio tanto, e ci stiamo muovendo con molta serietà e responsabilità. Naturalmente è normale che una scossa di 4.4 porti sicuramente qualche ansia e qualche paura, come è giusto che sia per la popolazione».





IL PARAGONE CON IL TERREMOTO DEL 20 MAGGIO 2024

«Questa è la più forte degli ultimi anni, forse è la velocità di accelerazione che è molto superiore rispetto a quella di maggio 2024. Ad oggi non riscontro danni sul territorio, a parte una segnalazione che i vigili del fuoco mi hanno fatto. Sia i vigili del fuoco che i tecnici comunali stanno andando».





SCUOLE CHIUSE

«Scuole chiuse per precauzione e stamattina avvieremo i controlli dopo il magnitudo 4.4 e andremo avanti».





LA PREOCCUPAZIONE MAGGIORE

«La cosa che mi ha preoccupato di più, fin dall’inizio, è la gestione della popolazione perché comunque c’è spavento, stress e tensione che comunque durano da un anno e mezzo a questa parte».