Il Tricolore compie 227 anni, Mattarella: "Simbolo di coesione", Meloni: "Conservare storia e radici"

Rosso, bianco e verde. Fu proposta 227 anni fa, il 7 gennaio 1797, l'adozione della bandiera tricolore come simbolo della repubblica Cispadana. La proposta da Giuseppe Compagnoni, segretario generale della confederazione al congresso costitutivo tenutosi a Reggio Emilia. Preso dai Savoia, che inserirono il loro stemma al centro della banda bianca, il tricolore fu confermato con l'avvento della Repubblica, nel 1946.





Presidente della Repubblica Mattarella: "Viva il Tricolore, viva la Repubblica"

E proprio in occasione di questo anniversario, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio: "Ricorre oggi il 227° anniversario della nascita, per volontà del Parlamento della Repubblica Cispadana, riunito a Reggio Emilia, del primo Tricolore rosso, bianco e verde. Radicandosi nelle tappe della storia d'Italia, è giunto sino ad oggi, simbolo della Patria". "La Costituzione - prosegue il Capo dello Stato - afferma, con l'articolo 12, il Tricolore come Bandiera della Repubblica, emblema del nostro Paese. In essa si identificano quei sentimenti di coesione e identità nazionale e quegli ideali di libertà, democrazia, giustizia sociale e rispetto dei diritti dell'uomo che sono le fondamenta della nostra comunità e animano la coscienza civile nelle sue varie espressioni. Del Tricolore, patrimonio di storia e cultura, andiamo, giustamente orgogliosi. In esso si riconoscono le concittadine e i concittadini stimolati nell'impegno di rendere vivi i valori della Costituzione. Viva il Tricolore, viva la Repubblica", conclude il presidente.





Premier Meloni: "Onorare la bandiera italiana significa conservare e custodire la nostra storia e le nostre radici"

"Nella Giornata Nazionale della Bandiera celebriamo il nostro Tricolore, che da 227 anni ci accompagna. Con orgoglio ne omaggiamo i più alti valori, perché onorare la Bandiera italiana vuol dire anche conservare e custodire la nostra storia e le nostre radici. Viva la Bandiera italiana. Viva l'Italia". Lo ha scritto su X la premier Giorgia Meloni, in occasione del 227° anniversario del Tricolore.