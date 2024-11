Ilary Blasi denuncia Totti per abbandono di minore: "Ha lasciato Isabel da sola a casa" Photo Credit: agenziafotogramma.it

L'ex calciatore si difende: "C'era la baby sitter". Ecco cosa è successo

La Procura di Roma ha aperto un'indagine in seguito alla denuncia di Ilary Blasi nei confronti di Francesco Totti. L'accusa è di abbandono di minore. Ilary contro Totti: le versioni dei fatti La conduttrice tv contesta al marito di aver lasciato sola la figlia che oggi ha 8 anni, Isabel, nella casa "paterna". Ilary se ne sarebbe accorta durante una videochiamata con la bambina e ha chiamato la Polizia, che si è recata nell'abitazione a Roma Nord dove l'ex numero 10 della Roma vive con la nuova compagna Noemi Bocchi. I legali di Totti hanno fatto sapere che quando gli agenti del commissariato di Ponte Milvio sono arrivati avrebbero trovato una babysitter, incaricata di badare alla bambina. Dal punto di vista della Blasi e da quello dei suoi legali, Totti sarebbe venuto meno all'obbligo di custodia della figlia non solo in una occasione. La bimba sarebbe stata lasciata senza supervisione di un adulto, maggiorenne (la sorella Chanel ha 17 anni), in casa o in hotel, mentre Totti sarebbe stato impegnato in eventi mondani. Inoltre, sempre in base alla versione della Blasi, la mamma non sarebbe stata avvisata degli spostamenti della figlia durante i viaggi all'estero, per esempio a New York per il ponte dell'Immacolata dello scorso anno. Tra le accuse, anche quella di non aver permesso alla piccola di frequentare le lezioni di pattinaggio nei giovedì di competenza del papà. Totti e Ilary: la causa di separazione prosegue Come riporta oggi il Messaggero, le accuse erano già state inserite nell'ambito della causa di divorzio pendente davanti al tribunale di Roma. Il giudice Simona Rossi, titolare del fascicolo sulla separazione, ha stabilito l'affidamento condiviso, anche se i figli dimorano in misura prevalente presso la mega villa in cui vive anche la madre, nel quartiere Eur. Da notare che il reato di abbandono di minore è procedibile d'ufficio. Dunque l'inchiesta andrebbe avanti anche nel caso in cui Blasi dovesse cambiare idea e decidere di ritirare la querela. Flavio Vento non chiede scusa a Ilary Blasi Ospite di Francesca Fagnani a Belve (l'intervista andrà in onda stasera su Rai2), Flavia Vento non chiede scusa a Ilary Blasi per il presunto flirt con Totti alla vigilia del matrimonio dell'allora capitano giallorosso: "Io non mi devo scusare con nessuno! Non lo sapevo che (Ilary, Ndr) era incinta. Lo sapeva forse il signor Totti. Questo è un argomento di cui io non voglio più parlare e dopo tutto quello che sta succedendo ora, la mia intervista è l'ultimo dei problemi, penso!".

Argomenti

Francesco Totti Ilary Blasi

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto Mostra tutti