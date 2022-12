Immacolata: l'augurio della Premier Meloni sui social, poi l'Angelus del Papa: "Il disarmo è possibile"

Secondo la Gendarmeria vaticana, stamani, in piazza San Pietro per l'Angelus del Papa nel giorno dell'Immacolata erano presenti circa 25mila fedeli. Il Santo Padre ha ricordato che oggi l'Azione Cattolica Italiana vive il rinnovo dell'adesione e ha così rivolto il suo pensiero alle associazioni diocesane e parrocchiali, incoraggiando tutti ad andare avanti con gioia al servizio del Vangelo e della Chiesa. Poi Bergoglio è tornato a rinnovare il suo accorato appello per la pace in Ucraina: "Penso alle parole dell'Angelo alla Vergine, nulla è impossibile a Dio. Con l'aiuto di Dio la pace è possibile! Il disarmo è possibile! Ma Dio vuole la nostra buona volontà. Ci aiuti la Madonna a convertirci ai disegni di Dio".

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Gli italiani e l'Immacolata

Ma l'8 dicembre è tradizionalmente il giorno in cui tutti gli italiani addobbano e illuminano le case. Quest’anno si stima che le famiglie del nostro Paese spenderanno oltre 30 milioni di euro per creare la calda atmosfera natalizia. Ma non tutti scelgono di passare la giornata ad allestire il proprio appartamento. Infatti, sono circa 11 milioni gli Italiani tra i 18 e i 74 anni in viaggio per il ponte dell'Immacolata, per un giro di affari stimabile in 4,4 miliardi di euro. Le mete preferite sono quelle che maggiormente riescono ad evocare il clima natalizio: Trentino Alto Adige, Lombardia, Toscana, Lazio e Campania.