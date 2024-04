Anticipo d’estate da archiviare. In arrivo aria fredda polare, temperature giù

Dopo un week end da ‘prove d’estate’ con temperature vicine ai 30 gradi e primi bagni al mare ci aspettano freddo e vento con il termometro giù pure di 15 gradi, da venerdì in arrivo anche la pioggia. L’estate precoce, dunque, sarà solo un ricordo per colpa di un'insidiosa irruzione di aria fredda proveniente dalla Scandinavia. Le zone a maggiore rischio pioggia e grandine saranno il Nord Est e da metà settimana il Centro-Sud: non bastasse venti di Bora sul versante Adriatico minacciano la formazione di un profondo ciclone. Le correnti d’aria polare daranno un deciso scossone alla colonnina di mercurio: tanto più avvertiremo il brusco calo dal momento che arriviamo da un periodo più simile all'inizio dell'Estate che al mese di Aprile. Da Nord a Sud, entro giovedì, termometri giù anche di 15°C . E scattano le prime allerte, la Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un codice giallo per vento forte già dalla serata di oggi e per mareggiate nella giornata di domani.

TOSCANA I DETTAGLI DELL'ALLERTA GIALLA

Tra la giornata di oggi e quella di domani, martedì 16 aprile, saranno possibili piogge, per lo più deboli, e temporali sparsi, mentre più significativi saranno i venti, con possibili raffiche di libeccio fino a 70-90 km/h. La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha quindi emesso un codice giallo per vento forte che dalle ore 18 di oggi, lunedì, fino alle 15 di domani, martedì, interesserà bacino del Reno, Romagna Toscana e Valtiberina. Sempre per vento, il codice giallo si estenderà, martedì 16, alle isole dell'Arcipelago, con durata dalle ore 7 alle 20. Per mareggiate, il codice giallo sarà in vigore dalle 9 alle 20 di martedì 16 su costa centrale e Arcipelago.