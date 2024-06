Barcone si capovolge davanti alla Calabria, 50 dispersi. Nel Mediterraneo altri soccorsi di migranti

Il 'may-day' è stato lanciato da una nave francese, in navigazione a circa 120 miglia dalle coste italiane: che, dopo aver segnalato la presenza della barca semiaffondata, ha recuperato a bordo 12 migranti. Da questa notte in quell’area la Guardia Costiera è impegnata nelle ricerche dei dispersi, si parla di una 50ina di persone finite in acqua dopo il naufragio della barca a vela che sarebbe partita nei giorni scorsi dalla Turchia. Uno dei migranti è deceduto subito dopo le operazioni di sbarco a Roccella Ionica. I 10 cadaveri ritrovati dall'equipaggio della nave ong Nadir, che ha soccorso un barchino in acque Sar Maltesi, verranno trasportati, così come i circa 40 sopravvissuti, a Lampedusa. Questa mattina, intanto la Ocean Viking ha tratto in salvo 54 persone, tra cui 28 minori non accompagnati, da un gommone sovraffollato avvistato con un binocolo dal ponte, in acque di ricerca e salvataggio libiche.

50 DISPERSI, RICERCHE IN CORSO

Li stanno cercando in quel tratto di mare, a circa 160 km dalla costa, dove è andata a picco la barca a vela su cui viaggiavano. Le dimensioni dell’ennesima tragedia dell’immigrazione sono drammatiche: 50 persone disperse, solo 12 i migranti superstiti, tra cui anche una donna in stato di gravidanza, soccorsi da un mercantile che poi li ha trasbordati su un'unità della Guardia costiera approdata a Roccella Ionica. In porto é arrivato anche il cadavere di una donna morta dopo essere finita in mare. I migranti, si è appreso, erano partiti nei giorni scorsi da un porto della Turchia.

NAVE NADIR

La nave Nadir ha soccorso a largo della Libia e a sud di Lampedusa 51 persone a bordo di un'imbarcazione di legno in difficoltà, salvataggio purtroppo arrivato troppo tardi per 10 persone, i loro corpi sono stati trovati nel ponte inferiore della barca allagato.

ALTRI SALVATAGGI IN MARE

Questa mattina, la Ocean Viking ha tratto in salvo 54 persone, tra cui 28 minori non accompagnati, da un gommone sovraffollato avvistato con un binocolo dal ponte, in acque di ricerca e salvataggio libiche. Lo fa sapere la ong Sos Mediterranee.