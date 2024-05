Oggi è il World Turtle Day. Un viaggio nel mondo delle tartarughe e una giornata per ricordare che vanno protette

Secondo i dati quasi il 70% delle tartarughe sono a rischio estinzione . Tra queste Hawksbill, Loggerhead, Green e Leatherback Sea Turtles, Kemp’s Ridley Sea Turtles, ecc. Ma altrettante tartarughe terrestri corrono lo stesso pericolo: la tartaruga irradiata, la tartaruga sega-sega, la tartaruga di Ploughshare, la tartaruga di stagno filippina, la tartaruga del muschio, la tartaruga scatola testa gialla, la tartaruga di scatola di McCord, e molte altre. A minacciarle sono sempre le attività dell’uomo: la caccia, l’inquinamento, la pesca. Per questo ad essere chiamato in causa è l’uomo anche perché non ci sono alternative.

Oggi sono loro le protagoniste, le tartarughe sono tra gli animali più amati dell’umanità. Di terra o di acqua queste creature sono celebrate con la giornata mondiale fondata nel 1990 dall’American Tortoise Rescue (ATR), un’organizzazione no-profit impegnata nella protezione di tutte le tartarughe. Una festa dunque ma anche un’occasione per mobilitare gli sforzi per proteggere loro e gli habitat naturali in tutto il mondo.

FILM, CARTOON E PROVERBI

Come non citare “Nemo”. Perché nell’avventuroso viaggio di Marlin, il pesce pagliaccio che attraversa l’oceano per ritrovare il figlioletto ‘rapito’ da un ‘dentista’ subacqueo, dopo squali, balene e pellicani incontra un branco di tartarughe surfiste. Scorza (Crush) è una tartaruga marina che ha 150 anni ma si crede e si comporta ancora come un ragazzino. Trasporta Marlin sul suo guscio e stringe subito amicizia con lui; è solito chiamare Marlin "bello". Tartarughe Ninja è una serie a fumetti di genere fantascientifico e supereroistico ideata nel 1984, poi nel 2014 arriva sul grande schermo: quattro improbabili guerrieri, Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo, collaborano con il giornalista April O'Neil per salvare New York da un gruppo di criminali capeggiati dal malvagio Shredder. Chi non conosce infine l’adagio “chi va piano va sano e va lontano..” un po’ ci ricorda il flemmatico andamento delle tartarughe e anche la favola di Esopo, scritta secoli fa, “La tartaruga e la lepre” il cui insegnamento è valido ancora oggi: il primo è che non bisogna mai sottovalutare gli altri avendo la presunzione di essere migliori, il secondo è che si possono raggiungere molti traguardi con calma e pazienza.