Hunter Biden è stato giudicato colpevole. Il presidente degli Stati Uniti, accetto l'esito del processo

E' la prima volta che il figlio di un presidente in carica viene processato e che viene giudicato colpevole. Hunter Biden lo è secondo la giuria del tribunale di Wilmington, in Delaware, per tutti e tre i capi d'accusa nel processo a suo carico per l'acquisto di un'arma nonostante la dipendenza dalle droghe. Il figlio del presidente degli Stati Uniti rischia fino a 25 anni di carcere, Hunter Biden non sarà incarcerato in attesa che il giudice emetta la sentenza di condanna. In aula dopo il verdetto è scattato l’abbraccio con familiari e amici, Hunter ha poi lasciato il tribunale mano nella mano con la moglie e con la madre, la First Lady Jill. Il presidente Joe Biden afferma che accetterà l’esito del processo, nel rispetto del sistema giudiziario e annuncia che il figlio sta considerando la via dell’appello. Sono il presidente ma sono anche un papà. Io e Jill ci saremo sempre per Hunter. Siamo orgogliosi di lui oggi, aggiunge Biden.

I GENITORI AL FIANCO

Forse anche per smentire i resoconti che parlano di un verdetto destinato a creare qualche imbarazzo proprio nel giorno in cui è previsto un intervento del presidente degli Stati Uniti sul controllo delle armi e che piomba in piena campagna elettorale paterna per la rielezione alla Casa Bianca il presidente Joe Biden, che già nelle scorse settimane ha sottolineato che non avrebbe graziato il figlio in caso di condanna, subito dopo il verdetto ha ribadito la linea. "Accetterò l'esito del procedimento penale e continuerò a rispettare il processo giudiziario mentre mio figlio Hunter considera l'appello". le parole del presidente che ha ricordato tuttavia di essere anche un genitore e di essere oggi orgoglioso del figlio. La first lady Jill è arrivata in tribunale per stare vicino a Hunter Biden, ritenuto colpevole dalla giuria per l'acquisto e il possesso di una pistola mentre faceva uso di droghe. Il tempo trascorso fra l'annuncio del raggiungimento del verdetto e la sua lettura è stato molto breve, e non ha consentito alla First Lady di arrivare in tempo per assistere alla lettura. Il figlio ha poi lasciato il tribunale mano nella mano con la moglie e con la madre.